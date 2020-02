Morilec iz Splita je bil v času trojnega umora pod vplivom 'različnih snovi'

"Takšen rezultat testov me ne preseneča, prav ta izvid pa bo zelo pomemben v postopku izdelave izvedenskega mnenja psihiatra. Pričakujemo, da bo dokončano v treh tednih," je po poročanju 24sata.hr dejal odvetnik osumljenca Branko Šerić.

Tako v pisarni odvetnika kot na splitskem državnem tožilstvu rezultatov toksikološke analize sicer uradno še niso prejeli.

Tožilstvo 25-letniku sicer očita, da je janurja letos nezakonito nabavil avtomatsko puško in večjo količino streliva, nato pa v skladu s predhodno sestavljenim načrtom, odšel na morilski pohod, da bi se maščeval več članom narkomanske združbe, ki so grozili ali fizično napadali njega in njegovega brata.

Med njegovim morilskim pohodom je umrl 25-letni Marin Boban, ki je umrl na mestu, kjer se je srečal z morilcem, medtem ko je 38-letni Jurica Torlak pobegnil do dvorišča ene od hiš na območju, kjer so ga tudi našli reševalci, a je kasneje umrl v bolnišnici. Tretja žrtev pa je bil 25-letni Marin Ožić Paić. Očividci naj bi še trdili, da je na eno od žrtev pljunil, potem ko jo je ubil.

Za zločine naj bi mu grozilo kar 50 let zapora, se je pa sodišče v tem času ukvarjalo predvsem z vprašanjem ali je njegovo psihično stanje dovolj dobro, da lahko sodeluje na sojenju. Med drugim je prišlo na dan, da pred zločinom več dni ni ne spal, ne jedel.