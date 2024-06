Morilec priznal: 'Ubil sem očeta, babico in dedka. Sem pod velikim stresom'

Na Višjem državnem tožilstvu v Zaječarju v Srbiji so ob prisotnosti zagovornika po uradni dolžnosti zaslišali 22-letnega Aleksa Milojevića , ki je osumljen umora očeta, babice in dedka, poroča Net.hr .

Novico o trojnem umoru je včeraj javnosti sporočil tudi podpredsednik srbske vlade in notranji minister Ivica Dačić. "22-letni Aleksa Milojević je v svoji družinski hiši v Knjaževcu zagrešil trojni umor očeta, dedka in babice. Dedek je bil nepokreten, oče in babica pa hudo bolna. Umor je zagrešil z dedkovim lovskim orožjem," je povedal.

Kot je še pojasnil, so Milojeviću odvzeli prostost, policistom pa naj bi povedal, da zanje ni mogel več skrbeti.

Trojni umor se je sicer zgodil včeraj okoli 15. ure. Truplo očeta so našli na hodniku, po poročanju srbskih medijev, pa je bilo v prostoru polno krvi. Stara starša naj bi 22-letnik ubil v dnevni sobi, medtem ko sta gledala televizijo.

Znanci in sosedje Milojevića so sicer povedali, da se ni nikoli pritoževal glede tega, da bi mu bilo težko, niti svojim najboljšim prijateljem ne. "Nobenih namigov, da bi se lahko zgodilo kaj takšnega, ni bilo. Leta 2000 ali 1999 so prišli iz Nemčije. Dobri sosedje so bili, iz njihove hiše se ni nikoli nič slišalo," so po poročanju Blica povedali sosedje. Medij poroča še, da je po zločinu izrekel le tri besede: "Ubil sem jih".