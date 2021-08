Morilec Roberta F. Kennedyja bi lahko kmalu odkorakal na prostost

Sirhan Sirhan, morilec nekdanjega ameriškega pravosodnega ministra Roberta F. Kennedyja, bi lahko že kmalu zapustil zapor. Odločitev o odobritvi njegove prošnje za prestajanje pogojne kazni oziroma izpusta je sicer še predmet nadaljnje obravnave, končna odobritev pa je v rokah guvernerja. A kot poročajo tuji mediji, bo ta najverjetneje prikimal.

Sirhanu Sirhanu, moškemu, ki je leta 1968 v Los Angelesu ubil nekdanjega ameriškega pravosodnega ministra Roberta Francisa Kennedyja, so včeraj odobrili prošnjo za pogojno prestajanje kazni. To pomeni, da je upravičen do pogojnega izpusta na prostost, a mora končno odločitev sprejeti in potrditi še kalifornijski guverner. Odločitev prihaja po tem, ko sta dva sinova nekdanjega generalnega tožilca, senatorja in bodočega predsedniškega kandidata spregovorila v prid izpustitvi, tožilstvo pa hkrati ni trdilo, da bi ga morali še naprej zadrževati za zapahi.

icon-expand Sirhan Sirhan, človek, ki je ubil Roberta F. Kennedyja. Danes 77-letni zapornik pa bi lahko že kmalu odkorakal na prostost. FOTO: AP

To pomeni veliko zmago za danes 77-letnega Sirhana, kljub temu da še ne pomeni gotovega pogojnega izpusta. Za pogojni izpust je sicer zaprosil že 16-krat, odločitev dvočlanskega senata pa mora v roku 90 dni obravnavati še pristojni kalifornijski odbor. Ta bo odločitev nato posredoval guvernerju, ki bo imel za odločitev, da to odobri, razveljavi ali spremeni, 30 dni časa.

icon-expand Odločitev so v Kaliforniji sprejeli včeraj in pomeni veliko zmago za Sirhana, čeprav še ne zagotavlja njegove izpustitve. FOTO: AP

Na zaslišanju je spregovoril tudi Douglas Kennedy, eden od sinov umorjenega, ki je bil v času dogodka še dojenček. Povedal je, da ga je Sirhanovo obžalovanje ganilo, ter dejal, da naj ga izpustijo – v kolikor ne predstavlja grožnje drugim. "Pretresen sem že nad dejstvom, da lahko gospoda Sirhana gledam iz oči v oči," je povedal. "Mislim, da sem svoje življenje preživel tako v strahu pred njim kot pred njegovim imenom. Po drugi strani pa sem hvaležen, da ga lahko danes vidim kot človeka, vrednega sočutja in ljubezni." Med njegovim govorom se je Sirhan – v modri zaporniški uniformi s papirnato brisačo, prepognjeno kot robec in zataknjeno v žep – nasmehnil. Sirhan je dejal, da se je naučil obvladovati svojo jezo in se je zavezal mirnemu življenju. "Nikoli več se ne bi izpostavljal nevarnosti. Imate mojo zavezo. Vedno bom gledal na varnost, mir in nenasilje," je izpostavil.

icon-expand Robert Francis Kennedy FOTO: AP

Robert Francis 'Bobby' Kennedy (znan tudi po kratici RFK) je bil newyorški senator, demokratski predsedniški kandidat in brat ameriškega predsednika Johna F. Kennedyja. Umorjen je bil 6. junija 1968 v kuhinji hotela Ambassador v Los Angelesu, nekaj trenutkov po zmagovalnem govoru na predizborih demokratov v Kaliforniji. Sirhan, obsojen za umor prve stopnje, je dejal, da se dejanja ne spomni. Njegova odvetnica Angela Berry je na petkovem zaslišanju med drugim trdila, da bi moral odbor svojo odločitev temeljiti na tem, kdo je Sirhan danes. Tožilci so medtem ali nasprotovali njegovi izpustitvi ali pa zavrnili sodelovanje – v skladu s politiko okrožnega losangeleškega državnega tožilca Georgea Gascona, nekdanjega policista, ki je funkcijo nastopil lani. Gascon, ki je v preteklosti dejal, da je občudoval Kennedyjeve in obžaloval atentat na RFK-ja, pa meni, da se vloga tožilcev konča z izrekom kazni in ne bi smeli vplivati na odločitve o izpustitvi zapornikov.

icon-expand Bobby Kennedy med govorom sodelavcem v kampanji, le nekaj trenutkov pred atentatom. FOTO: AP

Nekateri člani družine Kennedy, policisti in pravniki iz Los Angelesa ter predstavniki javnosti so medtem predložili pisma in pisne izjave, v katerih nasprotujejo Sirhanovi izpustitvi, je ob začetku postopka povedal komisar za pogojni izpust Robert Barton. Zaslišanje je sicer potekalo prek spleta. "Tukaj nimamo tožilca, vendar moramo vseeno upoštevati vse strani," je dejal Barton. Sirhan, krščanski Palestinec iz Jordanije, je doslej odslužil 53 let. Priznal je, da je bil jezen na Kennedyja zaradi njegove podpore Izraelu. Ob vprašanju, kako se glede bližnjevzhodnega konflikta počuti danes, je zajokal, nekaj časa ni mogel govoriti. "Nekajkrat globoko vdihnite," mu je dejal Barton, ki je opazil, da se ga teža dogajanja še vedno močno dotakne in ga pesti. 77-letnik je nato odgovoril, da ne spremlja dogajanja v regiji, ampak razmišlja o trpljenju beguncev. "Beda, ki jo doživljajo ti ljudje ... boleče je," je dejal. Če bi ga izpustili, bi ga lahko deportirali v Jordanijo. Barton je ob tem izpostavil, da ga skrbi, da bi Sirhan lahko postal "simbol ali strelovod, ki bi spodbujal še več nasilja". Sirhan je na to odgovoril, da je prestar, da bi bil vpleten v konflikt na Bližnjem vzhodu, in bi se od tega distanciral. "Enako lahko argumentiram, da sem lahko tudi mirovnik in lahko prispevam k prijaznejšemu nenasilnemu načinu reševanja tega vprašanja," je odvrnil na Bartonovo tezo. V prid njegovi izpustitvi je spregovoril tudi Paul Schrade, ki je bil v streljanju usodnega junija 1968 ranjen. Robert F. Kennedy mlajši, ki se je v preteklosti že zavzel za Sirhanovo pot na prostost, pa se je tokrat odzval pisno – za odobritev pogojnega izpusta.

icon-expand Sirhan Sirhan vztraja, da se umora ne spomni. FOTO: AP