Morilec iz Filadelfije še na begu: pobrit in zakrit trka na vrata kolegov

V ameriški zvezni državi Pensilvanija že dvanajsti dan zapored iščejo obsojenega morilca, ki je na posebej predrzen način pobegnil iz tamkajšnjega zapora. Območje iskanja so že večkrat razširili, a brez uspeha. Ubežnika so sicer že večkrat opazili, po pobegu pa naj bi spremenil svoj videz - pobril si je brado in lase, tetovaže pa prekril z dolgimi puloverji.

Pred 12 dnevi je iz zapora v Filadelfiji 'kot rakovica' po steni splezal zapornik Danelo Cavalcante. Vse od takrat policija pobeglega obsojenega morilca neutrudno išče, a pri tem, kljub več razširitvam območij iskanja, ni bila uspešna. Danela so sicer v tem času večkrat opazili. Med drugim ko je konec tedna ukradel kombi iz mlekarne ter obiskal domove dveh znancev. Med zvonenjem ga je v objektiv ujela tudi kamera na hišnem zvoncu, ki kaže, da je 34-letnik mojstrsko zakril svoj videz. Poleg popolnoma drugačnih oblačil si je pobril brado, brke in lase, s kapuco in dolgimi rokavi pa skril svoje tetovaže. icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Fotografije obsojenega morilca s kamere Ring je policija delila z javnostjo. Kot so še komentirali ob objavi, je Danelo ob obisku naletel na prazno stanovanje, kolegov ni bilo doma. Nato je poskušal navezati stik z drugimi znanci. Organi pregona verjamejo, da išče podporo in stike, ki bi mu lahko pomagali. Lokalna skupnost pa je zaradi njegove nezaželjene svobode na trnih, pišejo ameriški mediji. Zaradi varnosti otrok so tako prejšnji teden zaprli več šol, policija pa krajanom okrožij svetuje, naj zaklepajo svoje domove in avtomobile ter zapirajo okna. Zatočišče pred policisti bi namreč lahko poiskal v tujih domovih in vozilih. icon-expand Pobeg ameriškega zapornika Danel Cavalcante FOTO: AP V akciji je več sto policistov, ki se trenutno posvečajo predvsem prečesavanju botaničnega parka Longwood Gardens, ki je veliko približno 200 hektarjev. Skrbi jih, ker je območje priljubljeno med turisti, ubežnik pa lahko zelo nevaren. Poleg težavnega iskanja je medijsko pozornost vzbudil tudi s svojim 'rakovičjim' pobegom iz zapora okrožja Chester, ki se nahaja približno 40 kilometrov zahodno od Filadelfije. Kamere so ga namreč posnele, kako je se je s plezanjem med dvema zidovoma spustil iz okna na tla ter zapustil območje. PREBERI ŠE V Pensilvaniji predrzen pobeg iz zapora: zid preplezal kot 'rakovica' Za zapahi je bil sicer šele nekaj tednov. Za krivega umora svojega nekdanjega dekleta leta 2021 je bil namreč spoznan v avgustu. Obsojen je bil na dosmrtno kazen brez pogojnega izpusta. Partnerko je 38-zabodel pred njenima otrokoma.