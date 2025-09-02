Morilec nekdanjega predsednika ukrajinskega parlamenta: Šlo je za osebno maščevanje

Mihajlo Scelnikov je na sodišču priznal, da je v soboto v Lvovu na zahodu Ukrajine ubil 54-letnega poslanca, a zatrdil, da je bilo to njegovo "osebno maščevanje ukrajinskim oblastem" po smrti njegovega sina na fronti. V videoposnetku, ki so ga objavili ukrajinski mediji, je tudi zanikal, da bi neposredno delal za ruske specialne službe.

"Vse, kar si želim, je, da bi mi bila sodba izrečena čim prej" in da bi lahko zaprosil za sodelovanje v izmenjavi vojnih ujetnikov z Rusijo ter šel po truplo svojega sina, je dejal. Trdi, da je bil poslanec njegova tarča samo zato, ker je tako kot on živel v Lvovu.