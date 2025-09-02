Morilec nekdanjega predsednika ukrajinskega parlamenta: Šlo je za osebno maščevanje

Mihajlo Scelnikov je na sodišču priznal, da je v soboto v Lvovu na zahodu Ukrajine ubil 54-letnega poslanca, a zatrdil, da je bilo to njegovo "osebno maščevanje ukrajinskim oblastem" po smrti njegovega sina na fronti. V videoposnetku, ki so ga objavili ukrajinski mediji, je tudi zanikal, da bi neposredno delal za ruske specialne službe.
"Vse, kar si želim, je, da bi mi bila sodba izrečena čim prej" in da bi lahko zaprosil za sodelovanje v izmenjavi vojnih ujetnikov z Rusijo ter šel po truplo svojega sina, je dejal. Trdi, da je bil poslanec njegova tarča samo zato, ker je tako kot on živel v Lvovu.
Ukrajinska policija je pred tem v ponedeljek sporočila, da je uvodna preiskava pokazala, da je bil umor skrbno načrtovan in da je bila vanj vpletena Moskva. Osumljenec je oblečen v kurirja namreč sredi belega dne osemkrat ustrelil politika. Preden je pobegnil, je preveril, ali je mrtev. Ruski mediji so medtem poročali, da so ruske oblasti Andrija Parubija lovile od leta 2023.
Nekateri ukrajinski mediji so ob sklicevanju na vire iz organov pregona poročali, da je osumljenec povedal, da je stopil v stik z ruskimi agenti med iskanjem informacij o usodi svojega sina, ki je leta 2023 izginil na fronti.
Parubij je bil leta 2004 in 2014 vodilni predstavnik prodemokratičnega protestnega gibanja v Ukrajini. Prvič je bil za poslanca izvoljen leta 2007, med letoma 2016 in 2019 pa je bil predsednik parlamenta. Kratek čas je bil tudi sekretar nacionalnega sveta za varnost in obrambo.
