Tujina

Morilec nekdanjega predsednika ukrajinskega parlamenta: Šlo je za osebno maščevanje

Kijev, 02. 09. 2025 18.51 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
STA , L.M.
Komentarji
12

Osumljenec za sobotni atentat na prozahodnega ukrajinskega poslanca in nekdanjega predsednika ukrajinskega parlamenta Andrija Parubija je danes na sodišču priznal umor, a zanikal, da bi delal za Rusijo. Dejal je, da je šlo za osebno maščevanje.

Mihajlo Scelnikov je na sodišču priznal, da je v soboto v Lvovu na zahodu Ukrajine ubil 54-letnega poslanca, a zatrdil, da je bilo to njegovo "osebno maščevanje ukrajinskim oblastem" po smrti njegovega sina na fronti. V videoposnetku, ki so ga objavili ukrajinski mediji, je tudi zanikal, da bi neposredno delal za ruske specialne službe.

"Vse, kar si želim, je, da bi mi bila sodba izrečena čim prej" in da bi lahko zaprosil za sodelovanje v izmenjavi vojnih ujetnikov z Rusijo ter šel po truplo svojega sina, je dejal. Trdi, da je bil poslanec njegova tarča samo zato, ker je tako kot on živel v Lvovu.

Domnevni morilec Parubija
Domnevni morilec Parubija FOTO: Telegram

Ukrajinska policija je pred tem v ponedeljek sporočila, da je uvodna preiskava pokazala, da je bil umor skrbno načrtovan in da je bila vanj vpletena Moskva. Osumljenec je oblečen v kurirja namreč sredi belega dne osemkrat ustrelil politika. Preden je pobegnil, je preveril, ali je mrtev. Ruski mediji so medtem poročali, da so ruske oblasti Andrija Parubija lovile od leta 2023.

Nekateri ukrajinski mediji so ob sklicevanju na vire iz organov pregona poročali, da je osumljenec povedal, da je stopil v stik z ruskimi agenti med iskanjem informacij o usodi svojega sina, ki je leta 2023 izginil na fronti.

Andrij Parubij
Andrij Parubij FOTO: AP

Parubij je bil leta 2004 in 2014 vodilni predstavnik prodemokratičnega protestnega gibanja v Ukrajini. Prvič je bil za poslanca izvoljen leta 2007, med letoma 2016 in 2019 pa je bil predsednik parlamenta. Kratek čas je bil tudi sekretar nacionalnega sveta za varnost in obrambo.

bohinj je zakon
02. 09. 2025 20.33
+1
Takoj smo vedeli, da je morilec...dostavljalec hrane. Pa nismo policisti.
ODGOVORI
1 0
Blue Dream
02. 09. 2025 20.36
Ali pa ta dostavljalec hrane ni morilec
ODGOVORI
0 0
Blue Dream
02. 09. 2025 20.30
+2
Dobrodošli v EU pa to
ODGOVORI
2 0
Mahh
02. 09. 2025 20.12
+4
Vidim, da ste naredili popolven “rebranding” tega politika. V vasi prvi objavi ste omenili, da je bil podpornik bandere in nacional socialisticnega mislenja. Sedaj ste te besede zamenjali z prozahodni in prodemokraticen.
ODGOVORI
4 0
Racional-ec
02. 09. 2025 20.05
-1
Haha, osebno…seveda
ODGOVORI
2 3
Levi so barabe
02. 09. 2025 19.57
+0
A mu je ženo ?
ODGOVORI
1 1
Nace Štremljasti
02. 09. 2025 19.56
+5
no pa smo dočakali čiščenje na***jev
ODGOVORI
6 1
modelx
02. 09. 2025 19.52
+6
ukrajinska mafija. tudi pri nas jih imamo.
ODGOVORI
7 1
galeon
02. 09. 2025 19.46
+8
In kaj bodo zdaj rekle vse tiste ovce za katere so bili prej krivi Rusi?
ODGOVORI
8 0
myomy
02. 09. 2025 19.28
+2
Začelo se je.
ODGOVORI
5 3
dujedrag
02. 09. 2025 19.30
-4
Pa to vi že od 2022 neki celo od 2014 začelo se je. Res, kdo pa bo maral ruse za prijatelje...? ob takih kolegih, kdo rabi sploh sovražnike?
ODGOVORI
3 7
Zgaga Ukrajini
02. 09. 2025 19.12
+7
Še več bo takšnih primerov .. kot po tekočem traku.
ODGOVORI
10 3
