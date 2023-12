Morilec z Dunaja: Ubiti sem nameraval še več nemočnih ljudi

"Sem morilec brezdomcev, ki ga iščete," je v ponedeljek povedal policistom ter jim nemudoma začel pripovedovati o svojih dejanjih, poroča Kronen Zeitung . Razkril pa je tudi več podrobnosti o svojih zločinih. "Žrtve sem začel iskati junija ponoči na različnih območjih Dunaja. Spremljal sem ljudi, ki niso imeli zavetja. Pogosto sem jih zasledoval ure in ure ter čakal, da so se končno ulegli na klop ali na travnik in zaspali. Čakal sem, da ni bilo v bližini nikogar več," je povedal najstnik, ki je bil v času umorov še vedno star 16 let.

Kaj se mora plesti v glavi nekoga, ki se spravi na osebe, ki so že tako odrinjene na rob družbenega življenja? Žrtve morilca z Dunaja so preteklo poletje namreč postali prav brezdomci. Kar pet mesecev je policija iskala storilca, ki je v avstrijski prestolnici večkrat zabodel tri osebe, dve sta umrli, tretja pa je komaj preživela. Danes je znano, da je za napade kriv 17-letnik, ki je pred dnevi z odvetnikom zakorakal na policijsko postajo in priznal krivdo.

Ob celotni izpovedi morilca pa se je pojavilo še eno žgoče vprašanje: zakaj je zločine priznal zdaj? 17-letnik je povedal, da je nedavno spoznal dekle, v katero se je močno zaljubil. Dekle mu je ponujalo varnost, po kateri je tako dolgo hrepenel, in nenadoma v sebi ni več čutil jeze, pravi. "Postal sem mirnejši in vse bolj sem obžaloval svoja dejanja. Na koncu sem začutil, da moram prevzeti odgovornost," je povedal.

Ko so bile te zahteve izpolnjene, kar se je zgodilo trikrat, je iz nožnice potegnil bodalo ter nemočne žrtve večkrat zabodel. "Od bolečine so kričali. Zabadal sem jih tolikokrat, dokler nisem verjel, da jim ni več pomoči," je priznal. Ko se je umikal s kraja zločina, je skušal privabiti čim manj pozornosti.

Če bodo strokovnjaki 17-letnika razglasili za prištevnega, mu grozi do 15 let zapora. A četudi bodo psihologi ugotovili, da morilec trpi za osebnostno motnjo, ga ne bodo izpustili iz zapora. Tam bo ostal, vse dokler ne bodo ocenili, da je ozdravljen. V primeru duševne bolezni pa najstnika čaka posebna forenzična ustanova.

Mladoletnik je policistom še povedal, da je odraščal v problematični družinski situaciji. Starša sta se po njegovih besedah že zelo zgodaj ločila, skrbništvo nad sinom je dobila njegova mama. Od svojega desetega leta se je nato storilec večkrat zatekel na urad za mladino, kjer je prosil, da ga osvobodijo z njegovega doma. A socialni delavci in zdravniki niso nikoli našli nobenega dokaza, da bi bil otrok doma psihično ali fizično zlorabljen, zato do odvzema ni prišlo.

Pri svojih 13 letih je očeta prosil, da bi se preselil k njemu in njegovi novi družini, s čimer se je oče kljub nasprotovanju njegove nove žene strinjal. "Hitro sem ugotovil, da me njegova žena ne mara in da me vidi kot vsiljivca, čeprav sem se s polsestro dobro razumel. Dobro sem se počutil, ko sem skrbel zanjo, in resnično sem jo imel rad. Najbrž sem jo imel raje kot kogarkoli drugega," je povedal.

A leta 2021 se je zgodila tragedija. Ko je bila deklica stara štiri leta, ji je mama dala uspavala ter jo nato ustrelila. "To me je uničilo," je dejal najstnik. Zapadel je v svet drog ter se čustveno izoliral od sveta okoli sebe. Znova se je preselil k mami, a je imel še vedno občutek, da ga prezira, zato se je fizično znesel nad njo. Vse pa je vodilo do kasnejših umorov.

"Vem, da sem dobra oseba. A zdaj verjamem, da je v meni tudi nekaj hudobnega. Če ne bi bilo tako, ne bi čutil želje po tem, da storim tako grozljive stvari," pravi najstnik, ki je trenutno v prostoru za pridržanje. Kot poroča avstrijski medij, mladoletnik skoraj ne govori, noče gledati televizije, prav tako ne bere in tudi je ne veliko. Večino časa preživi na svoji ozki postelji. A včasih se ga polasti tudi nemir, koraka po celici, si celo puli lase.