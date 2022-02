Morilec z Reke na zaslišanju podivjal in skušal skočiti skozi okno

Hrvaška interventna policija je 36-letnega moškega, ki je osumljen umora 67-letnice v reški kavarni Pin, zjutraj pripeljala na zaslišanje na okrajno državno tožilstvo na Reki. Med zaslišanjem je morilec podivjal in poskušal skočiti skozi okno. Motiv za brutalni umor, ki je prejšnji konec tedna pretresel hrvaško javnost, za zdaj še ni znan.

Kot poročajo hrvaški mediji, se je 36-letni Roman Brnad oktobra 2017 preživljal kot ulični pevec. Meščani so ga dnevno srečevali na osiješki Kapucinski ulici, medtem ko je prepeval večinoma cerkvene pesmi. Osumljenec je bil ob tem tudi vratar nogometnega kluba Tomislav iz Livarne, v preteklih letih pa je bil vratar v več nogometnih klubih. V Osijek se je z ženo preselil leta 2009 in tam živel okoli deset let. Nato sta se vrnila v Zagreb, kasneje pa sta se preselila na Reko, kjer je v nedeljo v enem od lokalov do smrti pretepel 67-letno žensko, poročajo hrvaški mediji. Motiv za brutalni umor za zdaj še ni znan, a kot pišejo mediji, naj bi Brnad po pričevanju očividcev v kavarno vstopil skupaj s pokojno.

icon-expand Hrvaška policija FOTO: Shutterstock

Uradne potrditve za zdaj sicer še ni, je pa načelnik primorsko-goranske policijske uprave Tomislav Dizdar dejal, da je policistom uspelo ugotoviti, da sta se 36-letnik in 67-letnica poznala že dlje časa. "Rekel bi, da ju je povezovala ulica," je dejal. Na Inštitutu za sodno medicino bodo danes opravili obdukcijo trupla preminule 67-letne hrvaške državljanke. Danes zjutraj pa so moškega v spremstvu hrvaške interventne policije prepeljali na zaslišanje na okrajno državno tožilstvo na Reki, a se je med zaslišanjem zgodil incident. Čeprav je bil vklenjen in se je zdel nenavadno miren – rekel ni niti besede – je osumljenec med zaslišanjem podivjal ter se skušal iztrgati policistom in skočiti skozi okno.