Je bil pokojni snemalec serijski morilec? V hiši našli sporne posnetke

FBI in drugi organi pregona so ta teden sporočili, da znova preiskujejo Raymonda R. C. Horscha, ki je sicer umrl maja lani v starosti 82 let. Odločitev je sledila po tem, ko so na njegovem domu v Filadelfiji našli več videoposnetkov žensk, ki so bile nezavestne ali mrtve, poroča New York Post.

Oblasti so našle več filmov, na katerih se Horsch pojavlja z več pogrešanimi ženskami. Od 58 identificiranih jih je vsaj pet domnevno mrtvih, dve pa pogrešajo že več let.

Namestnik načelnika filadelfijske policije Frank Vanore je na novinarski konferenci opisal vsebino enega od odkritih posnetkov. Na njem Horsch ženski daje denar in drogo, nato pa jo vklene na posteljo. Okoli vratu ji zategne plastično vezico, dokler ne izgubi zavesti. Preiskovalci so našli še dve ženski, ki sta bili na drugih dveh posnetkih videti mrtvi ali nezavestni.

"Na videoposnetku sta obe brez oblačil, uporabljeni sta bili dve kameri; eno je upravljal on, druga je bila nameščena v spalnici," je povedal Vanore.