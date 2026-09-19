Je bil pokojni snemalec serijski morilec? V hiši našli sporne posnetke

FBI in drugi organi pregona so ta teden sporočili, da znova preiskujejo Raymonda R. C. Horscha, ki je sicer umrl maja lani v starosti 82 let. Odločitev je sledila po tem, ko so na njegovem domu v Filadelfiji našli več videoposnetkov žensk, ki so bile nezavestne ali mrtve, poroča New York Post.
Oblasti so našle več filmov, na katerih se Horsch pojavlja z več pogrešanimi ženskami. Od 58 identificiranih jih je vsaj pet domnevno mrtvih, dve pa pogrešajo že več let.
Namestnik načelnika filadelfijske policije Frank Vanore je na novinarski konferenci opisal vsebino enega od odkritih posnetkov. Na njem Horsch ženski daje denar in drogo, nato pa jo vklene na posteljo. Okoli vratu ji zategne plastično vezico, dokler ne izgubi zavesti. Preiskovalci so našli še dve ženski, ki sta bili na drugih dveh posnetkih videti mrtvi ali nezavestni.
"Na videoposnetku sta obe brez oblačil, uporabljeni sta bili dve kameri; eno je upravljal on, druga je bila nameščena v spalnici," je povedal Vanore.
Horsch je sebe v preteklosti večkrat opisal kot "sociopata" in priznal, da je k sebi domov vabil ženske, odvisnice od drog, da bi snemali pornografske filme.
V podkastih in knjigah se je celo hvalil, da je serijski morilec. Njegove dejavnosti so ponovno pod drobnogledom, potem ko je bil njegov 44-letni sin Eugene junija aretiran zaradi obtožb posedovanja orožja in ponarejenih osebnih izkaznic DEA. Ženska, ki je bila z njim v avtomobilu, je imela dokumente, ki so pripadali pogrešani Blair Tonzelli.
To je policijo spodbudilo k preiskavi Horschevega doma, kjer so odkrili več kot 600.000 fotografij, 70.000 videoposnetkov in 10.000 strani rokopisa. Številni materiali so vsebovali omembe serijskih morilcev, kot je Ted Bundy, in opise metod odstranjevanja trupel.
Čeprav niso našli človeških ostankov, so preiskovalci v kleti odkrili industrijske sode z neznano tekočino, več kot 20 posod z neznano oljnato snovjo in 50-galonski sod, priključen na vodovod. Našli so tudi ponarejene značke DEA in FBI, ponarejene dokumente, mamila, mrliški list za eno od umrlih žensk in pet posod s pepelom.
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