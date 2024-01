Morilko ujeli s pomočjo oglasa, prijavila se je na mesto učitelja joge

Na noč, ko je bila Wilsonova umorjena, sta se s Stricklandom kopala in šla na večerjo, kolesar pa jo je nato odložil pred hišo prijateljice, kjer je bivala v času priprav na prihajajočo kolesarsko dirko. Do Wilsonove je kmalu zatem pristopila Armstrongova in jo večkrat ustrelila. Truplo Wilsonove, ki je zaradi več strelnih ran izkrvavela, je našla njena prijateljica.

Armstrongova je Wilsonovo 11. maja 2022 ubila iz, kot so trdili tožilci, ljubosumja. Wilsonova se je namreč za kratko obdobje začela dobivati s kolesarjem Colinom Stricklandom , po tem, ko se je ta razšel z Armstrongovo, poroča The Guardian .

Kaitlin Armstrong, po tem, ko so ji izrekli 90 let zaporne kazni za umor Anne Moriah Wilson 17. novembra 2023.

Armstrongova se je nato dober mesec in pol uspešno izogibala oblastem, med drugim je v Kostariko letela s sestrinim potnim listom. Uporabljala je tudi več lažnih identitet in celo prestala plastično operacijo, s katero je želela spremeniti svoj videz.

Po intenzivnih, a neuspešnih iskalnih prizadevanjih pa so policisti prejeli namig, da bi Armstrongova lahko živela v Santa Teresi v Kostariki, majhnem obalnem mestu približno 150 kilometrov od glavnega mesta države San José. Oblasti so imele sprva kar nekaj težav, saj je bilo na tej priljubljeni popotniški destinaciji ogromno žensk, ki so bile Armstrongovi fizično zelo podobne. "Že takoj so nam povedali, da nas bo pričakalo presenečenje, saj je v Santa Teresi veliko žensk videti kot Kaitlin," je povedal namestnik ameriškega maršala Damien Fernandez.

Preiskovalci so celo aktivirali žensko operativko, ki je obiskovala lokalne tečaje joge, kjer bi lahko opazila Armstrongovo, saj je velika navdušenka nad jogo. Vendar je policisti niso našli.

Na Facebook objavili oglas, prek katerega so iskali učitelja joge

Potem pa so se domislili še ene ideje. Na družbeno omrežje Facebook so objavili lažni oglas, prek katerega so iskali učitelja joge. "Napisali smo samo: 'Hej, v tem hostlu smo, čim prej potrebujemo inštruktorja joge. Prosim kontaktirajte nas na to številko," je za CBS o oglasu povedal Fernandez.

Po skoraj tednu dni se je oglasila Armstrongova in povedala, da se zanima za delo. Ko je policija potrdila, da gre dejansko res za Armstrongovo, so jo aretirali in odpeljali nazaj v Teksas.

Armstrongovo je porota novembra obsodila umora, pozneje pa je bila obsojena na 90 let zapora. Kazen zdaj prestaja v državnem zaporu Lucille Plane v Daytonu v Teksasu, poroča Washington Post.