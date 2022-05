Morilski pohod 18-letnega dijaka: ubil 19 otrok in dva učitelja

Policija je bila takoj napotena na kraj, najmanj dva policista sta bila v intervenciji ranjena. "Policisti tvegajo lastna življenja, saj se v takšnih primerih postavijo med strelca in otroke, da bi tako odvrnili storilčevo pozornost od potencialnih žrtev in rešili čim več življenj," je za CNN pojasnila predstavnica ameriškega ministrstva za domovinsko varnost Marsha Espinosa .

Ubiti otroci stari med sedem in deset let

V osnovno šolo Robb je bilo vpisanih 500 učencev, med njimi jih je večina Latinoameričanov. Šola stoji približno 135 kilometrov zahodno od mesta San Antonio. Šolo Robb Elementary obiskujejo učenci drugega, tretjega in četrtega razreda, stari so od sedem do deset let.

Na Instagramu že pred dvema dnevoma objavil fotografijo orožja, s katerim je ubijal

Veliko prahu dviguje tudi informacija, da je Ramos na družbenih omrežjih, natančneje na enem od profilov na Instagramu, pred dvema dnevoma objavil fotografijo orožja, s katerim je nato izvedel svoj morilski pohod. Gre za dve puški AR15. Na svojem profilu na TikToku ima samo eno objavo, sliko iz neke mobilne igre, v biografiji pod svojo fotografijo pa je v opisu zapisal: "Otroci se bojijo tudi v resničnem življenju."