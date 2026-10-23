'Morilski pohod' na obrobju Pariza: moški iz vozila streljal na ljudi

Župan mesteca Trappes jugozahodno od Pariza je za televizijo BFMTV povedal, da je napadalec iz svojega vozila streljal na ljudi, ki so bili ob njegovi poti. Po besedah župana je storilec "brezciljno taval" skozi več sosesk in naključno streljal, da bi povzročil čim več žrtev.

Med svojim pohodom je med drugim zadel zdravstveni dom, bencinsko črpalko in več vozil.

Kot je sporočila policija, je moški uporabil starejše polavtomatsko orožje. Po pisanju časnika Le Parisien orožje izvira iz časa druge svetovne vojne.

Francoski mediji ob tem poročajo, da bi lahko število ranjenih še naraslo, med njimi so tudi otroci.

Policija je napadalca kasneje prijela v bližnjem kraju Coignières. Preiskavo dogodka je prevzelo nacionalno protiteroristično tožilstvo.