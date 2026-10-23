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'Morilski pohod' na obrobju Pariza: moški iz vozila streljal na ljudi

Pariz, 23. 10. 2026 15.29 pred 58 minutami 2 min branja 6

Avtor:
M.S. STA
Streljanje na obrobju Pariza

V predmestju Pariza so odjeknili streli, pri čemer je bila ubita ena oseba, najmanj štiri so ranjene. Tožilstvo streljanje preiskuje kot potencialen teroristični napad.

Župan mesteca Trappes jugozahodno od Pariza je za televizijo BFMTV povedal, da je napadalec iz svojega vozila streljal na ljudi, ki so bili ob njegovi poti. Po besedah župana je storilec "brezciljno taval" skozi več sosesk in naključno streljal, da bi povzročil čim več žrtev.

Med svojim pohodom je med drugim zadel zdravstveni dom, bencinsko črpalko in več vozil.

Kot je sporočila policija, je moški uporabil starejše polavtomatsko orožje. Po pisanju časnika Le Parisien orožje izvira iz časa druge svetovne vojne.

Francoski mediji ob tem poročajo, da bi lahko število ranjenih še naraslo, med njimi so tudi otroci.

Policija je napadalca kasneje prijela v bližnjem kraju Coignières. Preiskavo dogodka je prevzelo nacionalno protiteroristično tožilstvo.

Francoski notranji minister Laurent Nuñez je za medije dejal, da incident spominja na "morilski pohod", vendar motiv napadalca za zdaj ostaja neznan. 39-letni strelec je sicer stari znanec policije, a do zdaj ni bil pod drobnogledom francoskih obveščevalnih služb.

Razmere v Franciji so trenutno izredno napete, medtem ko se država pripravlja na nov val demonstracij, napovedan za soboto. Prvi val množičnih protestov proti draginji je v Parizu in številnih drugih mestih potekal minulo soboto, spremljali so jih izgredi, spopadi s policijo, plenjenje in požiganje.

Oblasti so napovedale, da bodo ta konec tedna močno okrepile prisotnost policije na ulicah, dovoljeni pa bodo le shodi v organizaciji sindikatov.

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KOMENTARJI6

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Dr. Janez
23. 10. 2026 16.27
Dedi je na TV videl kako tujci zažigajo in uničujejo Pariz, pa je potegnu ven svoj MAS iz druge svetovne in šel brant svojo državo.
Odgovori
0 0
PEACEMAKER
23. 10. 2026 16.26
Mi je pa všeč to kar se more čim prej zanetiti.
Odgovori
+3
3 0
Razumnež
23. 10. 2026 16.25
Ko človeku razbijejo vse kar je celo življenje ustvarjal..... potem.... ja potem se lahko zgodi marsikaj.
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-2
0 2
PEACEMAKER
23. 10. 2026 16.27
Ja zato more 12 letnika v glavo ustreliti.
Odgovori
+1
1 0
PEACEMAKER
23. 10. 2026 16.20
Glihkar berem original medije in govorijo da je napadel imel sodobno avtomatsko puško. Tko da nevem kako ste do tega prišli haha.
Odgovori
+4
4 0
PEACEMAKER
23. 10. 2026 16.14
Evo cerkveni so že v akciji (:
Odgovori
+0
4 4
Uroš
23. 10. 2026 16.04
Ja, ni poceni, če mkraš vzdrževati horde brezdelnežev.
Odgovori
+4
7 3
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