Morje pri Malem Lošinju 'poletelo v nebo': detonirali protiladijsko mino

Zgodaj zjutraj so na Hrvaškem začeli z akcijo odstranitve protiladijske mine. Ob 6.15 so se na Malem Lošinju najprej oglasile opozorilne sirene, nato pa so pristojni začeli z akcijo odstranjevanja in nevtralizacije podvodne mine. Otočani so prejeli sporočilo, naj se zaradi lastne varnosti ne približujejo območju odstranjevanja in uničevanja min, poroča Net.hr.

Zaradi nevtralizacije mine so bili na območju začasno prepovedani cestni, pomorski in tudi zračni promet. Pred začetkom pa so zaradi varnosti evakuirali območje največje potencialne nevarnosti oz. ljudi znotraj t. i. rdeče cone, na območju zaliva Čikat.

Mino so najprej previdno dvignili na gladino morja, pri čemer so sodelovali potapljači posebne policijske enote. Nato so jo odvlekli do določene lokacije za detonacijo. Kot poročajo hrvaški mediji, se je nekaj pred 13. uro zaslišala detonacija.

Ob 12.51 je bila protiladijska mina z nadzorovano razstrelitvijo uspešno nevtralizirana, s čimer so pristojni prekinili vse omejitve cestnega prometa na Malem Lošinju, prav tako tudi omejitve pomorskega in zračnega prometa. Prebivalce so o zaključku akcije na otoku obvestili s SMS-sporočilom, ki so ga poslali z interventne številke 112.

Celoten potek je v sodelovanju s predstavniki primorsko-goranske policijske uprave in drugimi interventnimi službami koordiniral štab civilne zaščite mesta Mali Lošinj.