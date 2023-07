Mornar in njegova psička v Tihem oceanu preživela dva meseca

51-letni Sydneyjčan Tim Shaddock in njegova psička Bella sta aprila odšla iz Mehike v Francosko Polinezijo, vendar je nekaj tednov pozneje njuno ladjo poškodovalo neurje. Shaddock se je na več kot 6000 kilometrov dolgo potovanje odpravil iz mehiškega mesta La Paz, vendar ni uspel priti daleč. Pomorščak in njegov pes sta tako ostala na vodi v prostranem in neprijaznem severnem Tihem oceanu.

Kot je povedal Shaddock, mu je najbolj pomagala preživeti prav ribiška oprema, saj je z njo lahko lovil. Tudi močno sonce mu ni prišlo do živega, saj se je čez dan skrival pod streho svojega čolna. Ko so ga našli, je bil nasmejan in izgledal povsem dobro, le precej vitkejši in z opazno zaraščeno brado.

Zdaj se Shaddock vrača v Mehiko, kjer bodo opravili zdravniške preglede in ga po potrebi dodatno zdravili.