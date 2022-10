Mornar iz Splita pretepel ženo zaradi njenega porekla

Vse skupaj je doseglo vrhunec v nedeljo, 3. oktobra, okoli 17. ure, ko je po kosilu v vidno vinjenem stanju brez razumnega razloga začel preklinjati ženo na podlagi njenega porekla. Žena je poskušala celotno situacijo obrniti na šalo, da bi se izognila fizičnemu napadu, a je nasilnež vzel blazino, na kateri običajno leži njihov pes, in jo udaril z njo, nato pa se je z več kot 110 kilogrami teže ulegel nanjo, ji na glavo položil blazino ter jo pritiskal in žalil.

Hči ga je skušala pomiriti, a jo je z rokami prijel za vrat. Žena mu je to poskušala preprečiti tako, da ga je potegnila vstran. To ga je za nekaj časa zmotilo, nato pa je hčer udaril v čeljust. Žena ga je polila z vodo in ko se je obrnil proti njej, se je spotaknil in padel ter se udaril v glavo in zakrvavel.

To ga je še bolj razjezilo, zato je ženo potisnil na tla, vzel kuhinjski stol in jo z njim dvakrat udaril. Prvi udarec jo je zadel v roko, ko se je hotela zaščititi, drugi pa ji je razbil glavo. Materi in hčeri je nekako uspelo pobegniti iz stanovanja in poklicati policijo, ki je nasilnika takoj prijela. Žensko so prepeljali na urgenco, kjer so ji zdravniki zašili rano.

Čeprav je med zaslišanjem na Občinskem državnem odvetništvu Split večinoma zanikal očitano, je 56-letnik zaradi nevarnosti vplivanja na priče in nevarnosti ponovitve kaznivega dejanja pristal za zapahi preiskovalnega zapora Bilice. Sodnik je ocenil, da je obtoženi pokazal izjemno agresivnost, upornost in brezčutnost.