Mornar je, da bi preživel, jedel samo kečap, zdaj se mu obeta nova ladja

Vendar do zdaj iskanje ni bilo uspešno. Zato prodajalec kečapa Heinz prosi širšo javnost, da poskuša pomagati pri iskanju, poroča CNN.

"Prav tako prosimo za vse verodostojne informacije, da bi nam uspelo kontaktirati Elvisa. Podarili mu bomo nov čoln, opremljen s popolno navigacijsko tehnologijo, da se bo izognil morebitnim nesrečam v prihodnosti," so navedli pri podjetju.

Spomnimo

47-letni Francois je decembra popravljal svoj čoln v bližini nizozemskega dela otoka Saint Marin, ko so ga tokovi potegnili v morje. Na jadrnici je preživel kar 24 dni, jedel pa je samo kečap, česen v prahu in kocke začimb. Na trup jadrnice je 47-letnik napisal besedo "help", kar je bilo po mnenju uradnikov ključnega pomena za njegovo rešitev. Jadrnico so opazili iz zraka, severozahodno od polotoka La Guajira.