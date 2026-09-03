Mornarji končno na kopnem: najprej nakupovanje, nato nočno življenje

Po dolgem obdobju na krovu ameriške letalonosilke USS Abraham Lincoln so se mornarji v Pattayi hitro znašli med trgovinami, hoteli, bari in živahnim nočnim dogajanjem. Zaradi značilnih vojaških pričesk, brkov in mornarskih majic so bili med turisti in domačini hitro opazni.

Člani posadke USS Abraham Lincoln v Pattayyi FOTO: AP

Njihov prihod je pomemben tudi za lokalno gospodarstvo, saj so podjetja pričakovala, da bodo mornarji po več mesecih na morju del privarčevanega denarja porabili prav v mestu. Vendar so pripadnikom ameriške mornarice prepovedali obiskovanje tamkajšnje spolne industrije, po kateri je mesto znano, obenem pa so jih opozorili, da je prostitucija na Tajskem tehnično nezakonita. Kljub temu je bila znamenita Walking Street v sredo zvečer odprta tudi zanje. Na vhodu v ulico je obiskovalce pozdravil velik, osvetljen napis, namenjen posadki ameriške letalonosilke. Pozneje ponoči so nekateri mlajši mornarji zaradi alkohola potrebovali pomoč svojih kolegov, drugi pa so se odpravili v tamkajšnje lokale.

Člani posadke USS Abraham Lincoln v Pattayyi FOTO: AP

Za številne je bil obisk Pattaye predvsem priložnost, da si po dolgem in zahtevnem obdobju nekoliko odpočijejo. Eden od starejših članov posadke je za BBC povedal, da je po devetih mesecih na morju izgubil občutek za čas. Življenje na ladji je po njegovih besedah postalo monotono, saj je kljub velikosti ladje ves čas obkrožen s tisoči ljudi. Dolgotrajna napotitev je vplivala tudi na moralo posadke. Mati 25-letne članice posadke je dejala, da so bili v zadnjih mesecih trenutki, ko je bila morala nizka, obdobje po začetku sovražnosti na Bližnjem vzhodu pa je opisala kot negotovo in strašljivo. Zdaj predvsem nestrpno pričakuje, da se bo njena hči vrnila domov.

Člani posadke USS Abraham Lincoln v Pattayyi FOTO: AP

Mornarji so bili sicer dobro poučeni, naj ne govorijo o razmerah na krovu letalonosilke med njeno dolgotrajno bojno napotitvijo, ki je bila v ZDA deležna tudi kritik. Za njihovo vedenje na kopnem je skrbela skupina Shore Liaison Group, katere pripadniki so nadzorovali disciplino, pomagali mlajšim članom posadke in sodelovali z lokalnimi oblastmi, poroča BBC. Postanek v Pattayi je sicer del običajne prakse ameriške mornarice na Tajskem, ki je dolgoletna zaveznica ZDA. Hkrati ladja na poti iz območja Perzijskega zaliva proti Kaliforniji posadki omogoča, da si po zahtevni misiji oddahne. Če bo nekajdnevni postanek dosegel svoj namen, bi lahko mornarji domov odpotovali nekoliko bolj spočiti in z manj napetosti po nepričakovano dolgi napotitvi.