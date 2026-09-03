Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Mornarji končno na kopnem: najprej nakupovanje, nato nočno življenje

Pattaya, 03. 09. 2026 11.05 pred 16 minutami 2 min branja 1

Avtor:
L.M.
Člani posadke USS Abraham Lincoln v Pattayyi

Skoraj 5000 članov posadke letalonosilke USS Abraham Lincoln je po rekordnih več kot 270 dneh na morju prispelo v tajsko Pattayo, kjer so si privoščili težko pričakovan oddih. Mnogi so najprej zavili v trgovska središča, zvečer pa se sprehodili tudi po znameniti Walking Street.

Po dolgem obdobju na krovu ameriške letalonosilke USS Abraham Lincoln so se mornarji v Pattayi hitro znašli med trgovinami, hoteli, bari in živahnim nočnim dogajanjem. Zaradi značilnih vojaških pričesk, brkov in mornarskih majic so bili med turisti in domačini hitro opazni.

Člani posadke USS Abraham Lincoln v Pattayyi
Člani posadke USS Abraham Lincoln v Pattayyi
FOTO: AP

Njihov prihod je pomemben tudi za lokalno gospodarstvo, saj so podjetja pričakovala, da bodo mornarji po več mesecih na morju del privarčevanega denarja porabili prav v mestu. Vendar so pripadnikom ameriške mornarice prepovedali obiskovanje tamkajšnje spolne industrije, po kateri je mesto znano, obenem pa so jih opozorili, da je prostitucija na Tajskem tehnično nezakonita.

Kljub temu je bila znamenita Walking Street v sredo zvečer odprta tudi zanje. Na vhodu v ulico je obiskovalce pozdravil velik, osvetljen napis, namenjen posadki ameriške letalonosilke. Pozneje ponoči so nekateri mlajši mornarji zaradi alkohola potrebovali pomoč svojih kolegov, drugi pa so se odpravili v tamkajšnje lokale.

Člani posadke USS Abraham Lincoln v Pattayyi
Člani posadke USS Abraham Lincoln v Pattayyi
FOTO: AP

Za številne je bil obisk Pattaye predvsem priložnost, da si po dolgem in zahtevnem obdobju nekoliko odpočijejo. Eden od starejših članov posadke je za BBC povedal, da je po devetih mesecih na morju izgubil občutek za čas. Življenje na ladji je po njegovih besedah postalo monotono, saj je kljub velikosti ladje ves čas obkrožen s tisoči ljudi.

Dolgotrajna napotitev je vplivala tudi na moralo posadke. Mati 25-letne članice posadke je dejala, da so bili v zadnjih mesecih trenutki, ko je bila morala nizka, obdobje po začetku sovražnosti na Bližnjem vzhodu pa je opisala kot negotovo in strašljivo. Zdaj predvsem nestrpno pričakuje, da se bo njena hči vrnila domov.

Člani posadke USS Abraham Lincoln v Pattayyi
Člani posadke USS Abraham Lincoln v Pattayyi
FOTO: AP

Mornarji so bili sicer dobro poučeni, naj ne govorijo o razmerah na krovu letalonosilke med njeno dolgotrajno bojno napotitvijo, ki je bila v ZDA deležna tudi kritik. Za njihovo vedenje na kopnem je skrbela skupina Shore Liaison Group, katere pripadniki so nadzorovali disciplino, pomagali mlajšim članom posadke in sodelovali z lokalnimi oblastmi, poroča BBC.

Postanek v Pattayi je sicer del običajne prakse ameriške mornarice na Tajskem, ki je dolgoletna zaveznica ZDA. Hkrati ladja na poti iz območja Perzijskega zaliva proti Kaliforniji posadki omogoča, da si po zahtevni misiji oddahne. Če bo nekajdnevni postanek dosegel svoj namen, bi lahko mornarji domov odpotovali nekoliko bolj spočiti in z manj napetosti po nepričakovano dolgi napotitvi.

Člani posadke USS Abraham Lincoln v Pattayyi
Člani posadke USS Abraham Lincoln v Pattayyi
FOTO: AP
letalonosilka USS Abraham Lincoln Pattaya Tajska ameriška mornarica

Val nasilja v Sydneyju: v manj kot 48 urah ubili dve napačni osebi

24ur.com USS Abraham Lincoln po več kot 270 dneh na morju priplula na Tajsko
24ur.com Vrhunec turistične sezone, Obala pokala po šivih
24ur.com Potniki več ur ujeti sredi morja, ob vplutju Oliverja prepevali Cesarico
24ur.com Obala pokala po šivih, hotelirji in gostinci zadovoljni z obiskom
24ur.com Pred ZD Bežigrad čakali celo noč, da bi si zagotovili mesto
24ur.com V Koper priplule štiri križarke in zasedle celoten potniški terminal
24ur.com Tradicionalno praznična gneča tudi na cestah
Priporoča
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Deathstar
03. 09. 2026 11.48
ladyboy-i že čakajo...
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Ima tri otroke in ugotovil je nekaj, kar bi morali slišati vsi starši
Ta napaka pri nakupu otroških čevljih je pogostejša, kot si mislite
Ta napaka pri nakupu otroških čevljih je pogostejša, kot si mislite
Pri 51 letih ne hodi na zmenke: "Moj sin je ljubezen mojega življenja"
Pri 51 letih ne hodi na zmenke: "Moj sin je ljubezen mojega življenja"
Christina Aguilera pokazala, kako je zrasla njena 12-letna hčerka
Christina Aguilera pokazala, kako je zrasla njena 12-letna hčerka
zadovoljna
Portal
Od frizerja je prišla neprepoznavna: zaradi poroke se je odločila za veliko spremembo
Dnevni horoskop: Ovni zaupajo občutku, dvojčke bo preplavil val ljubezni
Dnevni horoskop: Ovni zaupajo občutku, dvojčke bo preplavil val ljubezni
Balerinke, ki jih bomo letošnjo jesen nosile vse
Balerinke, ki jih bomo letošnjo jesen nosile vse
Mnogi ga pijejo vsak dan, njegovi učinki na kožo pa presenečajo
Mnogi ga pijejo vsak dan, njegovi učinki na kožo pa presenečajo
vizita
Portal
Najslabše meso za krvni tlak ni svinjina: ta mesni izdelek je veliko večji problem
Dovolj ur spanja ne pomeni nujno kakovostnega spanca
Dovolj ur spanja ne pomeni nujno kakovostnega spanca
Sočne breskve: Odlična izbira za boljšo prebavo in manj kilogramov
Sočne breskve: Odlična izbira za boljšo prebavo in manj kilogramov
Zakaj so otroci v prvih tednih šole tako pogosto bolni?
Zakaj so otroci v prvih tednih šole tako pogosto bolni?
cekin
Portal
To je ena največjih selitev zlata v zadnjih letih. Kaj se dogaja?
Odštevamo do plače: kaj lahko skuhate za 20 evrov in koliko dni boste jedli?
Odštevamo do plače: kaj lahko skuhate za 20 evrov in koliko dni boste jedli?
Zasluži 3.400 evrov na mesec, a razmišlja o odpovedi: sinova risba ga je pretresla
Zasluži 3.400 evrov na mesec, a razmišlja o odpovedi: sinova risba ga je pretresla
Ste tudi vi med njimi? Vedno več ljudi v hotelski sobi pusti teh nekaj evrov
Ste tudi vi med njimi? Vedno več ljudi v hotelski sobi pusti teh nekaj evrov
moskisvet
Portal
Lewis Hamilton uresničil otroške sanje: njegov novi lepotec je Ferrari F40
Je nekaj, kar si vaše telo želi bolj, kot si mislite – a ni seks
Je nekaj, kar si vaše telo želi bolj, kot si mislite – a ni seks
Umrl zaradi zahrbtne bolezni: bolezen je tiho ogrožala njegovo srce
Umrl zaradi zahrbtne bolezni: bolezen je tiho ogrožala njegovo srce
Ste vedeli? Vrat avtomobila ne bi smeli nikoli odpreti z levo roko
Ste vedeli? Vrat avtomobila ne bi smeli nikoli odpreti z levo roko
dominvrt
Portal
Skrivnost gumba v hladilniku: Kaj zares pomenijo tiste številke?
Preden pripravite ozimnico, preverite teh 8 pogostih napak
Preden pripravite ozimnico, preverite teh 8 pogostih napak
Raste skoraj pred očmi: posejte jo zdaj in čez nekaj tednov že nabirajte sveže liste
Raste skoraj pred očmi: posejte jo zdaj in čez nekaj tednov že nabirajte sveže liste
Puščate polnilnik v vtičnici? To je dobro vedeti
Puščate polnilnik v vtičnici? To je dobro vedeti
okusno
Portal
Sočne piščančje fajite so pripravljene v pol ure, okus pa bo navdušil vso družino
Največja napaka pri pripravi biskvita, ki jo dela skoraj vsak (in zakaj vam zaradi nje upade)
Največja napaka pri pripravi biskvita, ki jo dela skoraj vsak (in zakaj vam zaradi nje upade)
Mojmir ob Tilnovi parmigiani: 'Čuti se ljubezen'
Mojmir ob Tilnovi parmigiani: 'Čuti se ljubezen'
Kremasta večerja iz enega pekača, ki navduši vsakogar
Kremasta večerja iz enega pekača, ki navduši vsakogar
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Ime mi je Bojan
Ime mi je Bojan
Cimra
Cimra
Besa
Besa
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1929