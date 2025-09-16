Mornarji v strahu pred orkami: potopljene nove jadrnice

Ob portugalski obali so v zadnjih dneh zabeležili več napadov ork na jadrnice. Na srečo so vse posadke ostale nepoškodovane, a portugalske oblasti opozarjajo, da število podobnih dogodkov v regiji v zadnjih letih narašča.

Portugalske pomorske in varnostne oblasti so v soboto in ponedeljek posredovale ob treh ločenih napadih ork na jadrnice ob obali Lizbone. Prvi incident se je zgodil v soboto popoldne pri plaži Fonte da Telha, kjer je petčlanska posadka turistične ladje morala zapustiti plovilo po tem, ko so ga napadle orke. Po podatkih portugalske Nacionalne pomorske uprave je posadka našla zavetje na drugem turističnem plovilu, ki je priskočilo na pomoč. Ko so reševalci prispeli do kraja dogodka, so ugotovili, da je vseh pet ljudi fizično zdravih. Ladjo so nato po poročanju CBS News prepeljali v zavetišče Oeiras.

Orka FOTO: Shutterstock icon-expand

Isti dan so orke napadle še eno jadrnico, tokrat ob obali Costa da Caparica. Orke so z udarci pod trupom jadrnice povzročile dovolj škode, da se je plovilo kmalu potopilo. Posadko štirih so pravočasno rešili s sosednjimi čolni, poroča Potugal resident. Le dva dni kasneje je prišlo do novega incidenta na obali. Portugalska obalna straža je sporočila, da so orke večkrat trčile v plovilo. Posadki je na pomoč priskočila ladja Bojador in jim zagotovila varen prihod v pristanišče Cascais, poroča Diario de Noticias.

