Mornarji v strahu pred orkami: potopljene nove jadrnice

Portugalske pomorske in varnostne oblasti so v soboto in ponedeljek posredovale ob treh ločenih napadih ork na jadrnice ob obali Lizbone.
Prvi incident se je zgodil v soboto popoldne pri plaži Fonte da Telha, kjer je petčlanska posadka turistične ladje morala zapustiti plovilo po tem, ko so ga napadle orke. Po podatkih portugalske Nacionalne pomorske uprave je posadka našla zavetje na drugem turističnem plovilu, ki je priskočilo na pomoč. Ko so reševalci prispeli do kraja dogodka, so ugotovili, da je vseh pet ljudi fizično zdravih. Ladjo so nato po poročanju CBS News prepeljali v zavetišče Oeiras.
Isti dan so orke napadle še eno jadrnico, tokrat ob obali Costa da Caparica. Orke so z udarci pod trupom jadrnice povzročile dovolj škode, da se je plovilo kmalu potopilo. Posadko štirih so pravočasno rešili s sosednjimi čolni, poroča Potugal resident.
Le dva dni kasneje je prišlo do novega incidenta na obali. Portugalska obalna straža je sporočila, da so orke večkrat trčile v plovilo. Posadki je na pomoč priskočila ladja Bojador in jim zagotovila varen prihod v pristanišče Cascais, poroča Diario de Noticias.
Število dokumentiranih interakcij med orkami in ljudmi se je v zadnjih nekaj letih povečalo, predvsem ob obalah Španije in Portugalske ter okoli Gibraltarske ožine.
Raziskovalna skupina Orca Ibérica GTOA je po poročanju CBS News med letoma 2020 in 2024 v tej regiji zabeležila na stotine tako imenovanih "interakcij" z orkami in jadrnicami, vključno z incidenti, ko so jate kitov ubijalcev večkrat trčile v plovila, jih potiskale in v nekaterih primerih uspešno obračale, kar je povzročilo veliko škode.
Po poročanju Portugal resident so mornarji zaskrbljeni, da bodo oblasti ukrepale šele, ko bo kdo umrl.
