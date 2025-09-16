Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Mornarji v strahu pred orkami: potopljene nove jadrnice

Almada, 16. 09. 2025 16.18 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
L.M.
Komentarji
5

Ob portugalski obali so v zadnjih dneh zabeležili več napadov ork na jadrnice. Na srečo so vse posadke ostale nepoškodovane, a portugalske oblasti opozarjajo, da število podobnih dogodkov v regiji v zadnjih letih narašča.

Portugalske pomorske in varnostne oblasti so v soboto in ponedeljek posredovale ob treh ločenih napadih ork na jadrnice ob obali Lizbone. 

Prvi incident se je zgodil v soboto popoldne pri plaži Fonte da Telha, kjer je petčlanska posadka turistične ladje morala zapustiti plovilo po tem, ko so ga napadle orke. Po podatkih portugalske Nacionalne pomorske uprave je posadka našla zavetje na drugem turističnem plovilu, ki je priskočilo na pomoč. Ko so reševalci prispeli do kraja dogodka, so ugotovili, da je vseh pet ljudi fizično zdravih. Ladjo so nato po poročanju CBS News prepeljali v zavetišče Oeiras.

Orka
Orka FOTO: Shutterstock

Isti dan so orke napadle še eno jadrnico, tokrat ob obali Costa da Caparica. Orke so z udarci pod trupom jadrnice povzročile dovolj škode, da se je plovilo kmalu potopilo. Posadko štirih so pravočasno rešili s sosednjimi čolni, poroča Potugal resident.

Le dva dni kasneje je prišlo do novega incidenta na obali. Portugalska obalna straža je sporočila, da so orke večkrat trčile v plovilo. Posadki je na pomoč priskočila ladja Bojador in jim zagotovila varen prihod v pristanišče Cascais, poroča Diario de Noticias.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Število dokumentiranih interakcij med orkami in ljudmi se je v zadnjih nekaj letih povečalo, predvsem ob obalah Španije in Portugalske ter okoli Gibraltarske ožine.

Raziskovalna skupina Orca Ibérica GTOA  je po poročanju CBS News med letoma 2020 in 2024 v tej regiji zabeležila na stotine tako imenovanih "interakcij" z orkami in jadrnicami, vključno z incidenti, ko so jate kitov ubijalcev večkrat trčile v plovila, jih potiskale in v nekaterih primerih uspešno obračale, kar je povzročilo veliko škode.

 Po poročanju Portugal resident so mornarji zaskrbljeni, da bodo oblasti ukrepale šele, ko bo kdo umrl. 

orka jadrnica potopitev Portugalska
Naslednji članek

Od 'nespodobnega' zapeljivca do novinarja in šepetalca konjem

SORODNI ČLANKI

Orke napadle jadrnico, posadko komaj rešili

Zakaj orke potapljajo plovila?

Napad ork v sklepni fazi regate: 'Kljub nevarnosti smo ohranili mirno kri'

KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
BELAN
16. 09. 2025 17.40
Pokličite Kitajce,problem bo takoj rešen...
ODGOVORI
0 0
Infiltrator
16. 09. 2025 17.30
+3
Bravo Orke 5:0 za orke . Glede kaj človek vse počne in kam vse posega jih se premalo dobi.....
ODGOVORI
4 1
kladivo
16. 09. 2025 17.28
+1
Vrjetno je kaksna jadrnica vbpreteklosti poskodovala orko in si je ta jata zapomnila in sedaj so jim groznja !!! In kaj bi oblasti naj celo jato pokonca ali bolje prepovedat frajerisanje z temi jahtami tam in orke pustit pri miru
ODGOVORI
1 0
galeon
16. 09. 2025 17.01
-2
Pokličte kitajske kitolovce bo problem rešen v parih dnevih za zmeraj.
ODGOVORI
3 5
Amor Fati
16. 09. 2025 16.58
+4
Pustite jih pri miru pa vas bodo tudi one pustile pri miru. Orke so napadalne samo takrat, ko nekdo poseže v njihov teritorij. Sem pa bral tudi teorijo, da imajo dovolj človeškega vpletanja in onesnaževanja s plastiko.
ODGOVORI
6 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256