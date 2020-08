Pogrešane mornarje našli s pomočjo SOS znaka, ki so ga zapisali na obalo

Trije mornarji so se odpravili na 42 kilometrov dolgo pot od atola Pulawat do Pulapa. A med potjo je njihovemu majhnemu čolnu zmanjkalo goriva, nakar jih je odneslo daleč stran od načrtovane poti. Na koncu so pristali na otočku Pikelot v Mikroneziji, približno 200 kilometrov zahodno, od koder so izpluli.

Pogrešani so bili tri dni, poroča BBC. Oblasti na ameriškem teritoriju Guam so iskalno akcijo sprožile v soboto, na pomoč je priskočilo ameriško in avstralsko letalstvo. Klic na pomoč v iskalni akciji je dobila tudi križarka HMAS Canberra, ki je v tem času plula do Havajev. Posadka helikopterja HMAS Canberra je nato v nedeljo na plaži otoka opazila SOS znak, ob njem pa zatočišče, ki so si ga mornarji naredili na plaži.