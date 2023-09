Morska levinja v New Yorku pobegnila po narasli deževnici

Medtem ko so Newyorčani v petek s strahom opazovali, kaj se dogaja z njihovim mestom, je ena 'prebivalka' v narasli vodi uzrla majhno priložnost za novo odpravo. Poplave so namreč samici morskega leva v živalskem vrtu Central Park omogočile, da je zaplavala iz svoje ograde.

"Osebje je opazovalo, kako je morska levinja raziskovala območje, nato pa se vrnila v znano okolico svojega bazena in družbo drugih dveh morskih levov," je o dogodku povedal direktor živalskega vrta Jim Breheny. Dodal je, da se je gladina vode do večera umaknila in da so živali znova na varnem v svojih ograjah.

Samice morskih levov lahko tehtajo tudi do 110 kilogramov, zrastejo pa do dolžine dveh metrov. Sami so veliko bolj masivni, saj lahko dosežejo 300 kilogramov, v dolžino pa zrastejo do dveh metrov in pol.

Morska levinja ni prva žival, ki ji je uspelo pobegniti iz newyorških živalskih vrtov. Leta 2011 je veliko daljši pobeg uspel polmetrski egipčanski kobri, iskali so jo cel teden, na koncu pa našli v Hiši plazilcev.