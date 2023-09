Morski led na Antarktiki dosegel rekordno nizko raven

Da so podnebne spremembe vedno bolj intenzivne, dokazuje tudi zadnja analiza satelitskih podatkov ZDA, po kateri so ugotovili, da nastajajo nove težave na Antarktiki. Medtem ko južna polobla prehaja v pomlad, je antarktični led do 10. septembra dosegel največjo velikost 16,96 milijona kvadratnih kilometrov, ugotavljata ameriška vesoljska agencija NASA in Nacionalni podatkovni center za sneg in led (NSIDC), poroča Al Jazeera.

"To je najnižji maksimum ledu v evidenci med letoma 1979 in 2023," so dejali v NSIDC, programu univerze Colorado. "Gre za rekordno nizko raven morskega ledu na Antarktiki."

In dokler so podnebne spremembe v zadnjem desetletju močno prizadele Arktiko, saj se severna regija segreva štirikrat hitreje od svetovnega povprečja, ostaja velika negotovost, kaj bo z Antarktiko, saj se ne ve točno, kako segrevanje vpliva na led blizu južnega pola. Desetletja je namreč antarktični morski led ostajal stabilen, med letoma 2007 in 2016 se je celo rahlo razširil. Toda po tem širjenju se je začel naglo krčiti. Tak premik je začel močno skrbeti znanstvenike, skrbi jih predvsem, da se posledice podnebnih sprememb zdaj končno lahko hitro pojavijo na Antarktiki. "Obstaja zaskrbljenost, da je to začetek dolgoročnega trenda upadanja morskega ledu na Antarktiki, saj se oceani hitro segrevajo," je dejal znanstvenik Walt Meier iz NSIDC.