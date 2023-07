Morski lev splezal čez ograjo bazena in se prekucnil na svojo trenerko

Po družbenih omrežjih je zakrožil posnetek iz akvarija Marineland na Mallorci, na katerem se vidi, kako se je morski lev med izvajanjem točke v ograjenem bazenu povzpel na rob steklene ograje. Precej nevaren podvig, saj je ograja, na katero se je povzpel, visoka približno dva metra. Ko je njegova trenerka videla, da bo lev izgubil ravnotežje in da je s polovico telesa že skoraj čez ograjo, je hitro skočila proti njemu. Z rokami ga je skušala zadržati oziroma poriniti nazaj v bazen in s tem preprečiti, da bi žival padla in se pri tem poškodovala. Toda več kot 150-kilogramski morski lev se je prekucnil in padel na žensko.

"Jaz sem surfer, vedno obiskujem akvarije in se dobro počutim v bližini morskih živali. Ampak nikoli nisem videl kaj takšnega," je za Media Drum World dejal Micah Diaz iz ZDA, ki je posnel dramatični trenutek. Ko je obiskovalec dojel, kaj se je zgodilo, je nehal snemati in ženski priskočil na pomoč.

Čeprav je ženska pri tem padla na tla in z glavo in hrbtom udarila ob tla, se je takoj pobrala in priskočila do morskega leva ter ga potrepljala po glavi. Na drugem posnetku pa se vidi, da je trenerka nato morskega leva, ki prav tako ni bil vidno poškodovan, odpeljala v zakulisje.

Posnetek, ki je zakrožil po spletu, je sprožil val ogorčenja in proteste proti tovrstnim atrakcijam in predstavam z živalmi. Poleg številnih organizacij za zaščito živali se je odzvala tudi stranka Progreso en Verde, ki po poročanju časnika Diario de Mallorca od lokalnih oblasti zahteva, da ukrepajo glede predstav z živalmi in tudi glede reje v ujetništvu. Spomnili so, da to ni prvič, da se je takšen dogodek zgodil v omenjenem akvariju. Leta 2013 je iz bazena na tla padel delfin, leta 2015 pa naj bi oskrbnik udaril delfina.

Čeprav se je dogodek zgodil pred približno tremi tedni, se je v začetku julija okoli 20 aktivistov zbralo na protestu organizacije ICA Animalista. Od oblasti so zahtevali, da prepove aktivnosti, ki izkoriščajo živali in so hkrati nevarne zanje. S seboj so imeli transparente, na katerih je med drugim pisalo: "Tukaj niso zaradi zabave", "Moj dom je ocean, ne akvarij" in "Nič več vodnih cirkusov z živalmi".