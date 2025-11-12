Morski pes ga je ugriznil v glavo, biolog bolečine ni čutil takoj

Biologa Mauricia Hoyosa je samica galapaškega morskega psa, dolga več kot tri metre, v Kostariki ugriznila v glavo. Bolečine zaradi poškodb ni čutil takoj, saj je bil, kot pravi, poln adrenalina.

Mauricio Hoyos, morski biolog z več kot 30-letnimi izkušnjami pri preučevanju morskih psov v njihovem naravnem okolju, je bil na raziskovalnem potovanju v Kostariki, ko ga je septembra napadel morski pes. Manj kot dva meseca pozneje ima na obrazu še vedno brazgotine od napada. Dejal je, da upa, da bo samico galapaškega morskega psa spet srečal. Hoyos je dodal, da je tak ugriz posledica običajnega vedenja živali, ko se soočijo z zaznano grožnjo: "V tem primeru je bil ta ugriz kot pasji," je rekel.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Ste že kdaj videli, kako psi, ko se jim drug pes preveč približa, hitro ugriznejo? To jih ne boli, ampak pomiri drugega psa," je še pojasnil. "Ta velikanska samica, dolga med 3 in 3,5 metra, je plavala mimo in se odpravila proti dnu, jaz pa sem se postavil tako, da bi jo označil na dnu hrbtne plavuti," je rekel, a se je ta samica, kot je pojasnil, odzvala drugače kot druge.

Mauricio Hoyos FOTO: AP icon-expand