Morski pes na Jamajki ubil 16-letnika

Najstnik naj bi se v ponedeljek zgodaj zjutraj sam odpravil na podvodni ribolov, v torke pa so ribiči našli njegovo močno poškodovano truplo. Glede na policijsko poročilo, gre za poškodbe, ki bi jih lahko povzročil morski pes. Priče so za Jamaica Observer povedale, da je najstniku manjkala leva roka, preostali deli telesa pa so bili močno pohabljeni.

Napadi morskih psov so na Jamajki redki

Sicer pa so napadi morskih psov na Jamajki redki. Od leta 1749 so iz otoka poročali o le treh napadih morskih psov, kažejo podatki mednarodne zbirke podatkov International Shark Attack File, ki jo vodita Naravoslovni muzej Floride in Ameriško društvo Elasmobranch.