Morski pes napadel 12-letnega dečka, prvi so ga oživljali prijatelji

Policijski poveljnik območja Novega Južnega Walesa Joseph McNulty je dejal, da je morski pes poškodoval dečkove spodnje okončine. Ob tem je pohvalil prijatelje, ki so 12-letnika kmalu po napadu potegnili iz vode.
Dečka, ki je bil nezavesten, so na plaži najprej oživljali policisti, nato pa so ga reševalci odpeljali v bolnišnico, kjer ostaja v kritičnem stanju, poroča CNN.
Kot so sporočili policisti, je skupina fantov skakala v vodo s priljubljene skale. Zaradi prehoda nevihte sta se pod skalo mešali sladka in slana voda, kar privablja morske pse.
V Avstraliji vsako leto zabeležijo približno 20 ugrizov morskih psov, od katerih sta dva do trije smrtni.
