Tujina

Morski pes napadel 12-letnega dečka, prvi so ga oživljali prijatelji

Sydney, 19. 01. 2026 09.03 pred 1 uro 1 min branja 3

Avtor:
N.L.
Obala avstralske zvezne države Novi Južni Wales

Ob obali Sydneya je morski pes ugriznil 12-letnega dečka, ki je s skale skočil v vodo. Po napadu so fanta prijatelji potegnili iz vode, a je še vedno v smrtni nevarnosti.

Policijski poveljnik območja Novega Južnega Walesa Joseph McNulty je dejal, da je morski pes poškodoval dečkove spodnje okončine. Ob tem je pohvalil prijatelje, ki so 12-letnika kmalu po napadu potegnili iz vode.

Dečka, ki je bil nezavesten, so na plaži najprej oživljali policisti, nato pa so ga reševalci odpeljali v bolnišnico, kjer ostaja v kritičnem stanju, poroča CNN.

Kot so sporočili policisti, je skupina fantov skakala v vodo s priljubljene skale. Zaradi prehoda nevihte sta se pod skalo mešali sladka in slana voda, kar privablja morske pse.

V Avstraliji vsako leto zabeležijo približno 20 ugrizov morskih psov, od katerih sta dva do trije smrtni.

morski pes napad Avstralija deček reševanje

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Medo1964
19. 01. 2026 09.58
Doma bi surfal po internetu.............
+1
1 0
wsharky
19. 01. 2026 09.29
saj ni fantiček iz neke afriške celinske države, kjer še niso slišali, da v morju plavajo morski psi
+3
5 2
Formentera
19. 01. 2026 09.31
Tudi po naših gozdovih tacajo medvedi, pa zato ne nehamo hodit v gozd.
+5
5 0
bibaleze
zadovoljna
vizita
cekin
moskisvet
dominvrt
okusno
voyo
