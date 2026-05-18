Tujina

Morski pes napadel potapljača, rane so bile usodne

Perth, 18. 05. 2026 09.36 pred 42 minutami 2 min branja 3

Avtor:
D.L.
Otok Rottnest

Iz Avstralije poročajo o novem napadu morskega psa, ki je bil usoden za 38-letnega očeta dveh majhnih deklic. Štirimetrska žival ga je napadla med lovom s harpuno, kljub hitri pomoči pa so bile poškodbe prehude.

Napad se je zgodil v bližini otok Rottnest pred obalo Pertha.
FOTO: Shutterstock

V napadu morskega psa v bližini avstralskega Pertha je v soboto umrl 38-letni oče dveh majhnih punčk Steven Mattaboni, poroča BBC. Štirimetrska žival ga je napadla med ribolovom in ga ugriznila v nogo. Njegovi prijatelji so ga hitro odpeljali na obalo, kjer so mu nudili prvo pomoč, a je zaradi obsežne izgube krvi kljub trudu reševalcev umrl.

Policija je sporočila, da je bil v času napada okoli 20 metrov od svojega čolna. "Njegovi prijatelji so videli grozljivi prizor," so dodali. Notranji minister Zahodne Avstralije pa je pozneje pohvalil njihovo reakcijo, saj so naredili vse, da bi ponesrečencu nemudoma nudili pomoč.

Po nesreči se je oglasila njegova žena Shirene Mattaboni, ki ga je opisala kot navdušenega ribiča, ki je "živel in dihal ocean", ter zglednega očeta. "Steven je bil predan oče najinima hčerkama – ena bo naslednji mesec stara tri leta, druga pa ima štiri mesece," je sporočila v izjavi za javnost in dodala, da so njihova srca nepopravljivo zlomljena.

Napadi morskih psov, tudi smrtonosni, v Avstraliji niso redkost. Lani so jih našteli 21, umrlo je pet ljudi, leto prej je ob 19 napadih umrla ena oseba, leta 2023 pa se je zgodilo kar 28 napadov morskih psov, ki so bili usodni za štiri ljudi.

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Rock8
18. 05. 2026 11.46
Tvegano početje.sožalje
wsharky
18. 05. 2026 11.45
saj je vedel, da mi plavamo v morju
Wolfman
18. 05. 2026 11.39
Ne glede na vse napisano postane usodna težava, ko lovec postane plen.., v avstralskem morju!
