Morski pes pred očmi kopalcev ubil avstralskega turista

59-letni Avstralec je plaval okoli 150 metrov od priljubljene plaže Chateau-Royal v glavnem mestu Nouméa, ko ga je napadel morski pes. Po podatkih policije je morski pes moškega večkrat ugriznil in mu povzročil hude poškodbe nog in rok, zaradi česar je umrl na kraju dogodka.

Dve osebi, ki sta se s plovilom nahajali v bližini, sta moškega prepeljali na plažo, kjer so ga reševalci skušali oživeti, a žal neuspešno. Med napadom je bilo v morju veliko kopalcev, ki so dogodek videli, poročajo lokalni mediji. Ko so ugotovili, kaj se dogaja, je med njimi zavladala panika.