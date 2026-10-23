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Morski pes pregnal deskarje s priljubljene plaže

Los Angeles, 23. 10. 2026 06.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER
Morski pes

Več kot tri metre dolg beli morski pes je za nekaj časa pregnal deskarje in kopalce z ene najbolj priljubljenih plaž južne Kalifornije. Deskar ga je pri Huntington Beachu zagledal, ko je bil od njega oddaljen le nekaj metrov, plaval pa je naravnost proti njemu. Kaj se je zgodilo?

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