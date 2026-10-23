Tujina
Morski pes pregnal deskarje s priljubljene plaže
Več kot tri metre dolg beli morski pes je za nekaj časa pregnal deskarje in kopalce z ene najbolj priljubljenih plaž južne Kalifornije. Deskar ga je pri Huntington Beachu zagledal, ko je bil od njega oddaljen le nekaj metrov, plaval pa je naravnost proti njemu. Kaj se je zgodilo?
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