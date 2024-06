Morski pes prestrašil kopalce na Gran Canarii, oblasti zaprle tri plaže

Oblasti na španskem otoku Gran Canaria so minuli konec tedna zaprle tri plaže, potem ko so v bližini opazili vsaj dva morska psa. Eden od njiju se je z veliko hitrostjo približal obali in pognal kopalce v beg.

Oblasti so iz previdnostnih ukrepov za kopalce zaprle plaži Melenara in Salinetas na vzhodni obali otoka in plažo v San Agustinu na jugu. Lokalni mediji poročajo, da se je v soboto popoldne morski pes, ki je v dolžino meril okoli dva metra, nevarno približal obali. Med kopalci je zavladala panika. Medtem ko se je morski pes z veliko hitrostjo približeval obali, so nekateri kopalci bežali iz morja, drugi pa so opazovali dogajanje.

Pristojni so iz vode evakuirali kopalce in na plaži izobesili rdečo zastavo, ki prepoveduje kopanje. Z vodnimi skuterji so skušali izslediti morskega psa, a pri tem niso bili uspešni. Lokalna policija je nato v nedeljo čez dan izvajala nadzor iz zraka z brezpilotnimi letalniki.

V bližini plaže Melenara so nato opazili še drugega morskega psa.

