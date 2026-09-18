Morski pes ubil plavalca na mestni plaži

Po poznem dopoldanskem napadu so reševalne ekipe z ladjami in helikopterji obsežno preiskovale morje ob plaži Sorrento v severnem predmestju Pertha, vendar niso našle nobene sledi pogrešanega, navaja AP News.
Policija je kljub temu prepričana, da je "plavalec umrl zaradi napada morskega psa". Priče so poročale, da so v vodi opazile kri. Sprehajalka ob plaži je povedala, da je pogledala proti morju in videla madež krvi na gladini. Eden od domačinov pa je dejal, da je srečal očividca, ki mu je povedal, da je morski pes nekoga ugriznil. Kot je pojasnil, ni mogel verjeti, da lahko iz človeškega telesa priteče toliko krvi.
Oblasti so plažo zaprle za kopalce. Policija identitete moškega ni razkrila. V napadu morskega psa je bil v ponedeljek huje poškodovan tudi deskar, ki je utrpel resno poškodbo noge v bližini mesta Geraldton, približno 400 kilometrov severno od Pertha. To je bil letos že peti smrtni napad morskega psa v Avstraliji.
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