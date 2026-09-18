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Morski pes ubil plavalca na mestni plaži

Perth, 18. 09. 2026 10.13 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Ne.M.
Napad morskega psa na plaži Sorrento

Moškega je med plavanjem ob mestni plaži v Zahodni Avstraliji v petek ubil morski pes. Policijske ekipe sicer po temeljitem pregledu plaže niso našle pogrešanega, vendar je Policija prepričana, da je plavalec umrl zaradi napada morskega psa.

Po poznem dopoldanskem napadu so reševalne ekipe z ladjami in helikopterji obsežno preiskovale morje ob plaži Sorrento v severnem predmestju Pertha, vendar niso našle nobene sledi pogrešanega, navaja AP News.

Priče so v vodi opazile kri.
Priče so v vodi opazile kri.
FOTO: AP

Policija je kljub temu prepričana, da je "plavalec umrl zaradi napada morskega psa". Priče so poročale, da so v vodi opazile kri. Sprehajalka ob plaži je povedala, da je pogledala proti morju in videla madež krvi na gladini. Eden od domačinov pa je dejal, da je srečal očividca, ki mu je povedal, da je morski pes nekoga ugriznil. Kot je pojasnil, ni mogel verjeti, da lahko iz človeškega telesa priteče toliko krvi.

Napad morskega psa na plaži Sorrento
Napad morskega psa na plaži Sorrento
FOTO: AP

Oblasti so plažo zaprle za kopalce. Policija identitete moškega ni razkrila. V napadu morskega psa je bil v ponedeljek huje poškodovan tudi deskar, ki je utrpel resno poškodbo noge v bližini mesta Geraldton, približno 400 kilometrov severno od Pertha. To je bil letos že peti smrtni napad morskega psa v Avstraliji.

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