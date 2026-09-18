Morski pes ubil plavalca na mestni plaži

Policija je kljub temu prepričana, da je "plavalec umrl zaradi napada morskega psa". Priče so poročale, da so v vodi opazile kri. Sprehajalka ob plaži je povedala, da je pogledala proti morju in videla madež krvi na gladini. Eden od domačinov pa je dejal, da je srečal očividca, ki mu je povedal, da je morski pes nekoga ugriznil. Kot je pojasnil, ni mogel verjeti, da lahko iz človeškega telesa priteče toliko krvi.