Morski pes v Egiptu napadel plavalki, eni so amputirali roko

V bližini znanega egiptovskega letovišča Dahab se je zgodil nov napad morskega psa. Napadel je dve ženski, ki sta plavali blizu obale. Prestrašeni kopalci so ob prihodu nevarne živali pobegnili iz morja, ženski pa so na kopno potegnili reševalci. Eno izmed njiju je morski pes ugriznil v ramo, ob reševanju je bila nezavestna. Kasneje so ji morali zaradi hudih poškodb amputirati levo roko. Njeno stanje po napadu je sicer stabilno, so sporočili iz bolnišnice.

Kot je medijem opisala nepoškodovana ženska, sta ob pogledu na plavut morskega psa sprva mislili, da gre za večjega tuna, zato nista takoj pobegnili iz vode. Oblasti so po napadu plažo zaprle, žival pa še iščejo. Ni znano, za katero vrsto morskega psa gre.