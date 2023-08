Morski pes v plitvini ugriznil moškega v stopalo

"Nisem imel časa, da bi se prestrašil. Ko sem opazil, da mi teče kri, sem šel globlje v morje, da ne bi prestrašil vseh na obali," je dejal plavalec. Moški, ki naj bi bil sicer domačin, je mirno odšel iz vode ter poiskal pomoč zdravnikov. Njegovo poškodbo so oskrbeli v lokalnem zdravstvenem domu in mu dali cepivo proti tetanusu. Moški se kljub napadu namerava vrniti v vodo takoj, ko bo povsem okreval, poroča Independent. "Prva stvar, ki jo bom naredil, ko se mi bo stopalo pozdravilo, je, da se bom vrnil. Če se stvari bojiš, si izgubljen."

Strokovnjaki so pregledali njegov ugriz in zaključili, da je šlo za napad modrega morskega psa. Mestni svet je plaže Rabdells, Aigua Blanca in Aigua Mota zaprl, medtem ko so potekale preiskave. Plaže so znova odprli dan po napadu, potem ko so bili lokalni strokovnjaki, zdravstveni organi, lokalna policija in Guardia Civil – ena od španskih nacionalnih policijskih enot – prepričani, da žival ne predstavlja več grožnje.