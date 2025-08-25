Krvavi prizor: ogromen morski pes odgriznil polovico tune, ribič pretresen

Na svoji ladji sem doživel že marsikaj, a nisem mogel verjeti svojim očem, ko sem videl to. Tako opisuje hrvaški profesionalni lovilec tun Anton Roca. Ta je v bližini Žirja ulovil 30-kilogramsko tuno. Takrat pa se je začela prava krvava predstava, ki ga je pustila brez besed. Morski pes vrste mako je zagrabil 'njegovo' tuno in jo z ostrimi zobmi v trenutku prepolovil. Kot opisuje, žival ni bila plašna, zato z boljšo polovico ulova ni pobegnil, ampak se je oprl na ladjo in jo začel v miru gristi.

Anton Roca je povedal, da kaj takšnega doslej še ni doživel, poroča Net.hr. Kot je povedal po dogodku, ki ga je močno pretresel, so v Jadranskem morju prvič doslej doživeli, da morski pes pred njihovimi očimi napada tuno. Ko so začeli iz morja vleči še drugo tuno, jim je skoraj pregriznil tudi ta plen. Tega ne morem opisati. Delovalo je, da bo vsak trenutek skočil na ladjo. Morali smo se umakniti, saj je plaval okoli nas. Na njem smo lahko opazili stare rane, pripoveduje.

24 sata je za komentar povprašal strokovnjaka za morske pse Pera Ugarkovića, ki miri, da je bil morski pes zagotovo manjši od štirih do pet metrov, kot trdi Roca. A kljub temu pravi, da je to največji morski pes vrste mako, ki ga je doslej videl v jadranskem morju. Kot pojasnjuje, gre za odraslo samico, ki se zadržuje daleč od obale. Najbolj presenetljivo pa je, da ima okoli telesa zapleteno mrežo, ki ji je šla pod kožo, v ustih pa ima tudi dva trnka. To kaže, kolikokrat je že prišla v stik z ribiči.

