Tujina

Krvavi prizor: ogromen morski pes odgriznil polovico tune, ribič pretresen

Šibenik, 25. 08. 2025 12.31 | Posodobljeno pred 34 minutami

A.K. , K.H.
1

Na svoji ladji sem doživel že marsikaj, a nisem mogel verjeti svojim očem, ko sem videl to. Tako opisuje hrvaški profesionalni lovilec tun Anton Roca. Ta je v bližini Žirja ulovil 30-kilogramsko tuno. Takrat pa se je začela prava krvava predstava, ki ga je pustila brez besed. Morski pes vrste mako je zagrabil 'njegovo' tuno in jo z ostrimi zobmi v trenutku prepolovil. Kot opisuje, žival ni bila plašna, zato z boljšo polovico ulova ni pobegnil, ampak se je oprl na ladjo in jo začel v miru gristi.

Anton Roca je povedal, da kaj takšnega doslej še ni doživel, poroča Net.hr. Kot je povedal po dogodku, ki ga je močno pretresel, so v Jadranskem morju prvič doslej doživeli, da morski pes pred njihovimi očimi napada tuno. Ko so začeli iz morja vleči še drugo tuno, jim je skoraj pregriznil tudi ta plen. Tega ne morem opisati. Delovalo je, da bo vsak trenutek skočil na ladjo. Morali smo se umakniti, saj je plaval okoli nas. Na njem smo lahko opazili stare rane, pripoveduje. 

24 sata je za komentar povprašal strokovnjaka za morske pse Pera Ugarkovića, ki miri, da je bil morski pes zagotovo manjši od štirih do pet metrov, kot trdi Roca. A kljub temu pravi, da je to največji morski pes vrste mako, ki ga je doslej videl v jadranskem morju. Kot pojasnjuje, gre za odraslo samico, ki se zadržuje daleč od obale. Najbolj presenetljivo pa je, da ima okoli telesa zapleteno mrežo, ki ji je šla pod kožo, v ustih pa ima tudi dva trnka. To kaže, kolikokrat je že prišla v stik z ribiči.

Ne izzivajte živali

Število morskih psov mako v Jadranu je težko oceniti. Gre za običajno vrsto, ki je tukaj vedno živela. V 19. in začetku 20. stoletja je dokumentiranih veliko srečanj, pojasnuje Ugarković. Nato se je število srečanj začelo zmanjševati in med letoma 1974 in 2014 nismo zabeležili niti enega, kar pa ne pomeni, da jih ni bilo, vendar niso bili uradno zabeleženi. Razlog za upad števila morskih psov je intenziven ribolov, ki jih je pripeljal na rob izumrtja. Vsaka divja žival lahko napade ljudi, tudi ta morski pes, pojasnil strokovnjak, vendar je to zelo redko. Če pa naletimo nanj, je najpomembneje, da ga ne izzivamo, ne sme se počutiti ogroženo, ne smemo ga hraniti in nato plavati v bližini. Videoposnetek kaže, da ko enkrat zavoha hrano, preide v povsem drugačno stanje. Zato je napadel ladjo, ker se mu zdi, da je tam nekaj za jesti, je še dodal.

flojdi
25. 08. 2025 15.28
??morski kuza je bil lacen.in je odgriznil pol tune. Ljudje ubijajo tudi ko niso lacni..in pol Hrano celo mecejo v smeti. Hej
