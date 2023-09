Morski psi močno poškodovali katamaran, posadko uspešno rešili

Katamaran je bil po napadih močno poškodovan in je delno potonil, posadka pa je poslala signal oz. klic na pomoč. Kot je sporočila Amsa, je katamaran plul iz Vanuatuja v Cairns, na krovu pa so bile tri osebe, in sicer dva ruska državljana in en Francoz. Panamski prevoznik vozil Dugong Ace, ki je bil v bližini, je na kraj prispel 45 minut po klicu v sili, posadko pa bodo zdaj prepeljali v Brisbane.

"Razlogov, zakaj morski psi napadajo plovila, je več. A motivi teh morskih psov niso jasni," je komentiral Joe Zeller, vršilec dolžnosti vodje odzivnega centra Amsa. Dodal je, da se posadka počuti dobro in da je na varnem.