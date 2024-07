Morski psi ob obali Brazilije pozitivni na kokain

Znanstveniki so secirali 13 divjih brazilskih morskih psov, ki so jih kupili od majhnih ribiških ladij. Prav to vrsto morskih psov so zbrali zato, ker vse življenje preživi v obalnih vodah in je posledično najbolj prizadeta zaradi onesnaženja s kokainom, poroča Sky News.

Študija, ki jo je izvedla fundacija Oswaldo Cruz v Braziliji, je zdaj z dokazi potrdila, da na morske pse dejansko vplivajo droge, ki onesnažujejo ocean. V preteklosti so na tone kokaina že odkrili v vodah v okolici Floride, Južne in Srednje Amerike.

Mišično in jetrno tkivo so strokovnjaki testirali s standardno tehniko, imenovano tekočinska kromatografija s tandemsko masno spektrometrijo – pri kateri molekule ločijo v tekočini – in v tkivu iskali kokain ter benzoilekgonin, ki je glavni metabolit v drogi.

Drogo so našli pri vseh 13 morskih psih, pri čemer je bila koncentracija kokaina pri morskih psih 100-krat višja, kot so jo v preteklosti zaznali pri drugih morskih živalih. Ugotovili so tudi, da je več droge v mišičnem tkivu kot v jetrih.

Gre za prvo študijo, ki je prisotnost kokaina odkrila v prosto živečih morskih psih. Vendar pa znanstveniki opozarjajo, da je področje raziskave zelo omejeno in da dejanski vpliv kokaina ali pa benzoilekgonina na življenje morskih živalih še ni popolnoma znan.