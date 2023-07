'Kokainski morski psi', ki se prehranjujejo z drogo, odvrženo v morje

Kokain je v vodi dobro topen, že manjša razpoka v paketu povzroči, da v morje steče še ostala količina. V morju, sploh na poti med Južno Ameriko in ZDA, ki je pogosta transportna linija ilegalnih trgovcev, tako pristane vse več v plastiko zavitih paketov kokaina, ki jih preprodajalci odvržejo čez krov, ko jih zasači policija.

Britanski morski biologi so v raziskavi, ki so jo opravili med šestdnevnim bivanjem na morju na Floridi Keys, ekološko občutljivi otoški verigi ob južnem delu Floride, opazovala morske pse. Območje so izbrali premišljeno, saj je obala Floride zaradi mešanja morskih tokov večkrat cilj plavajočih bal s kokainom, posledično so se tudi morski psi vedli nenavadno.

Kladivoglavi morski pes, ki običajno plava stran od ljudi, se je približal potapljačem in se nenavadno gibal. Opazili so tudi peščenega morskega psa, ki je plaval v krogu in se osredotočal le na namišljen predmet.

Izvedli so tudi poskus, v sklopu katerega so v vodo spuščali bale, ki so jih morski psi grizli, in kroglice, ki so jih napolnili z visoko koncentriranim ribjih prahom, ki je predstavljal drogo. "Morskim psom so se prižgali možgani," je vedenje teh veličastnih živali opisal biolog Tom Hird.

Kokainski morski psi

Pojav tako imenovanih kokainskih morskih psov je raziskovala tudi skupina ustvarjalcev ene od ameriških televizij. Med dvotedenskim snemanjem so tako kar dvakrat naleteli na pakete z drogo.

Koliko kokaina morski psi dejansko zaužijejo, strokovnjaki ne morejo natančno oceniti, za več podatkov bo potrebno opraviti nadaljnje raziskave, opozarjajo. V prihodnjih mesecih bodo sicer morskim psom odvzeli vzorce krvi in preverili raven kokaina v organizmih, poroča Guardian.

Kljub temu pa so že predhodne poglobljene študije onesnaženih voda pokazale, da so ribe postale odvisne od metamfetamina.

"Dogajanje na planetu je kot občutljiv stolp iz kock in več kemikalij kot uvajamo, bolj radikalne so posledice. Živali odhajajo ena za drugo in stolp se vse bolj maje. Na neki točki bo stolp padel," je dogajanje na zemlji in v morju slikovito opisala okoljska inženirka in članica raziskovalne skupine Tracy Fanara.