Morski vročinski val v Sredozemlju: intenzivno segrevanje morja

Temno rdeča območja prikazujejo temperature, ki so za več kot pet stopinj Celzija višje od sezonskega povprečja. Najbolj intenzivno segrevanje beležijo v zahodnem delu Sredozemskega morja, vključno z Balearskim morjem in Tirenskim morjem. Na španskem otoku Mallorca temperatura morja trenutno znaša že 26 stopinj Celzija.

Pri Copernicusu so objavili karto, ki prikazuje temperaturne anomalije, zabeležene 22. junija.

Arso je medtem objavil poročilo za maj. Kot so zapisali, je povprečna temperatura površine morja med obema 60-stopinjskima vzporednikoma dosegla 20,79 stopinje Celzija, kar je druga najvišja izmerjena vrednost za mesec maj.

Povprečna temperatura površine morja ostaja nenavadno visoka v več oceanih in morjih. Med njimi so velika območja v severovzhodnem severnem Atlantiku, ki so doživela morski vročinski val z rekordnimi majskimi vrednostmi povprečne temperature površine morja.