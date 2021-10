Moška rešena po 29 dneh brodoloma: 'To je bil lep odmor od vsega'

Na Salomonovih otokih sta se na morju potem, ko jima je nehal delovati GPS, izgubila dva moška. 29 dni kasneje so ju rešili ob obali Papue Nove Gvineje, 400 kilometrov stran od točke, kjer sta začela potovanje. Na območju je sicer izginilo že več čolnov, zato razmišljajo o omejitvi plovbe v slabem vremenu.

Livae Nanjikana in Junior Qoloni sta se 3. septembra zjutraj na majhnem motornem čolnu s 60 konjskimi močmi odpravila z otoka Mono v zahodni provinci na Salomonovih otokih. Potovati sta nameravala 200 kilometrov južno do mesta Noro na otoku New Georgia, pri čemer sta želela kot vodilo uporabiti zahodno obalo otoka Vella Lavella in otok Gizo na levi. "To pot sva že prepotovala, zato bi morala biti vse v redu," je dejal Nanjikana. Toda tudi za izkušene pomorščake, kot je Nanjikana, je Salomonovo morje, ki ločuje Salomonove otoke od sosednje Papue Nove Gvineje nepredvidljivo.

"Nisva pričakovala, da bova končala v tuji državi" Le nekaj ur po začetku potovanja sta ju presenetila močan dež in veter, zaradi česar nista več dobro videla obale, ob kateri naj bi potovala. "Ko se je vreme poslabšalo, je bila situacija slaba, a še huje in strašljivo je postalo, ko je umrl GPS," je dejal in pojasnil, da nista več videla, kam plujeta, zato sta se odločila ugasniti motor in počakati, s tem pa tudi prihraniti gorivo. 29 dni ju je voda odnašala proti obali Papua Nova Gvineja, kar 400 kilometrov stran, v tem času sta preživela zgolj s pomarančami, ki sta jih nabrala pred potovanjem, kokosi, ki sta jih nabirala iz morja, in deževnico, ki sta jo zbirala s kosi platna. "Nisva vedela, kje sva, vendar pa nisva pričakovala, da bova v drugi državi," je dejal Nanjikana. "To je bil lep odmor od sveta" Moška sta bila tako šibka, da so ju morali 2. oktobra, ko sta prispela v mesto Pomio, s čolna odnesti v bližnjo hišo. Kmalu so ju pregledali v lokalni kliniki, nato pa sta ostala pri enem od domačinov, Joeu Kolealu. "Zdaj srečno bivata pri nas," je dejal Koleaulu.

