Moška skočila v morje, da bi rešila otroka in umrla

Nesreča se je zgodila v nedeljo popoldne na plaži Seaton Carew na severovzhodu Anglije. Reševalci so moška potegnili iz vode in jima nudili zdravniško pomoč, a sta bila kmalu zatem razglašena za mrtva, poroča Sky News.

Predstavnik policije je družinama obeh moških izrazil sožalje in pojasnil, da okoliščine nesrečnega dogodka še preiskujejo. Policija sicer njune smrti ne obravnava kot sumljive.

"Rad bi spomnil, da odprte vode prinašajo resna tveganja. Vemo, da je v vročini to privlačno, vendar ljudi spodbujamo, naj se vzdržijo vstopa v odprte vode. Danes smo žal priča pravi tragediji, ki je lahko posledica tega," je dejal Glen Ward iz tamkajšnje policije.