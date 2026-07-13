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Moška skočila v morje, da bi rešila otroka in umrla

Hartlepool, 13. 07. 2026 07.41 pred 35 minutami 1 min branja 2

Avtor:
M.S.
Nesreča v Angliji

Na plaži v britanskem Hartlepoolu sta umrla dva moška, potem ko sta skočila v morje, da bi rešila dva otroka v stiski. Medtem ko so otroka rešili, sta moška utonila, je sporočila tamkajšnja policija.

Nesreča se je zgodila v nedeljo popoldne na plaži Seaton Carew na severovzhodu Anglije. Reševalci so moška potegnili iz vode in jima nudili zdravniško pomoč, a sta bila kmalu zatem razglašena za mrtva, poroča Sky News.

Predstavnik policije je družinama obeh moških izrazil sožalje in pojasnil, da okoliščine nesrečnega dogodka še preiskujejo. Policija sicer njune smrti ne obravnava kot sumljive.

"Rad bi spomnil, da odprte vode prinašajo resna tveganja. Vemo, da je v vročini to privlačno, vendar ljudi spodbujamo, naj se vzdržijo vstopa v odprte vode. Danes smo žal priča pravi tragediji, ki je lahko posledica tega," je dejal Glen Ward iz tamkajšnje policije.

Plaža Seaton Carew
Plaža Seaton Carew
FOTO: Shutterstock

To poletje so v Veliki Britaniji med zaporednimi vročinskimi valovi zabeležili že več smrtnih žrtev. Med majskim vročinskim valom se je utopilo najmanj 15 ljudi, večinoma otrok.

Samo v petek sta v ločenih nesrečah v akumulacijskem jezeru Dovestone blizu Oldhama in v Darley Abbey Mills v Derbyshiru umrla dva 18-letnika.

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strupzdravilo
13. 07. 2026 08.16
bolje tako kot pa obratno in tudi grozljivo - RIP
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0 0
lakala28
13. 07. 2026 08.01
Kruto, da bolj ne more biti. R.I.P.
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