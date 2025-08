Moškega in otroka na supu odneslo od Omiša do Brača

Moški in otrok sta se v torek okoli 11.30 na supu odpravila proti odprtemu morju. Tokovi in močan veter so ju odnesli daleč od obale, tako da ju s kopnega niso več videli, so danes sporočili iz splitsko-dalmatinske policijske uprave.

Pripadniki luške kapitanije, pomorske policije in prostovoljnega gasilskega društva v Omišu so se z ladjami odpravili v iskalno akcijo. Poljaka so kmalu našli na morju v bližini kraja Pučišća na otoku Brač in ju z ladjo prepeljali nazaj na območje Omiša.

Moškega je policija kaznovala z globo 400 evrov zaradi kršenja varnostnih pravil pri plovbi.