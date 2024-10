Moškega, ki je brskal po smeteh, so obsodili na štiri tedne pogojne kazni

V sosednji Avstriji vznemirja presenetljiva obsodba. Dunajčana, ki je brskal po smeteh samopostrežne trgovine in si postregel z odvrženo hrano, so obsodili na štiri tedne pogojne kazni. Sodišče ga je spoznalo za krivega tatvine. Nezaslišano je, koliko užitnih reči zavržemo, pravi 50-letnik, ki si je sporni obrok privoščil s partnerico, običajno pa svoje najdbe deli z drugimi somišljeniki. Ogorčeni so tudi okoljevarstveniki, ki pravijo, da reševanje hrane ni in ne sme biti zločin.