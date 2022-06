Moškega, ki je s kombijem sejal smrt, obsodili na življenje v zaporu

Spomnimo. Ko je morilec s kombijem zapeljal na pločnik, je umrlo osem žensk in dva moška. Ena ženska, 65-letna Amaresh Tesfamariam, je zaradi poškodb, ki jih je utrpela v napadu 23. aprila 2018, umrla več kot tri leta pozneje. Sodnica Malloyjeva je na ponedeljkovem zaslišanju dejala, da smatra Tesfamariamovo za enajsto žrtev zločina.

Moški je kombi najel približno tri tedne, preden ga je uporabil kot orožje na glavni ulici v Torontu. Preiskovalcem je povedal, da je nameraval ubiti čim več ljudi, in da je navdih črpal v spletnih skupinah mladih moških, ki so jezni zaradi pomanjkanja spolne aktivnosti. Njegove žrtve so bile med drugim 80-letna babica Dorothy Sewell, 45-letna mati samohranilka Renuka Amarasinghe in 22-letna Ji Hun Kim, študentka iz Južne Koreje. Na vprašanje preiskovalcev, kako se počuti ob škodi, ki jo je povzročil, je napadalec takrat odgovoril: "Počutim se, kot da sem opravil svoje poslanstvo." Pozneje, ko mu je grozila obtožba umora prve stopnje, so njegovi odvetniki trdili, da zaradi motnje avtističnega spektra ni kazensko odgovoren. Sodnica Malloyjeva je lani to trditev zavrnila in dejala, da je bil napad "dejanje razumnega uma". "Pomanjkanje empatije do trpljenja žrtev, celo nezmožnost empatije iz kakršnega koli razloga, ne predstavlja obrambe," je dejala.