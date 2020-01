Moškega, ki je ugrabil Moniko, iščejo že 14. dan

Iskanje ugrabitelja se nadaljuje z isto intenzivnostjo, je sporočila policija, ki je poudarila, da se akcija ne bo zaključila, dokler Jovanovića ne najdejo. Nazadnje so ga včeraj v poznih popoldanskih urah videli v vasi Malča, so za srbski Kurir potrdili tamkajšnji prebivalci, ki so to takoj prijavili policiji. Trenutno policisti prečesavajo območje med Nišem in Svrljigo.

Srbska policija že štirinajsti dan išče 46-letnega Ninoslava Jovanovića, večkratnega pravnomočno obsojenega ugrabitelja, posiljevalca in pedofila, ki je konec decembra ugrabil 12-letno Moniko Karimanović . Deklico so po desetih dneh našli živo in zdravo v zapuščeni nekdanji hiši ugrabiteljeve mame.

Direktor policije Vladimir Rebič je rekel, da je iskanje osumljenca prioriteta in da bodo nadaljevali z isto energijo in istim številom ljudi kot prej, ko je bila deklica pogrešana. Rebič pa je priznal, da iskanje otežuje dejstvo, da se je Jovanović zagotovo vnaprej pripravil na izvršitev kaznivega dejanja, saj je v zidanicah in zapuščenih hišah skladiščih hrano in vodo, ki mu omogočata preživetje. Poleg tega pa iskanje dodatno otežuje dejstvo, da je v vaseh, v katerih ga iščejo, od 80 do 90 odstotkov hiš praznih, policija pa nima pooblastil, da lahko vdira v zaklenjene hiše.

Osumljenčev oče je za srbski časnik Novostidejal, da se sramuje svojega sina. "Dvanajst let zapora ni pomagalo, da se Ninoslav popravi, nikoli se ni in se ne bo. Sram me je. Nočem slišati zanj," je dejal in poudaril, da ga je ob novici o ugrabitvi skrbelo le za deklico.

Jovanović je 20. decembra na poti do šole ugrabil 12-letno Moniko. Po desetih dneh intenzivne iskalne akcije, v kateri je sodelovalo na stotine ljudi, so deklico našli. Oče male Monike je sporočil, da deklica okreva in se počuti dobro ter da se je začela normalno pogovarjati. Prve dni po najdbi je bila zelo zmedena in prestrašena, po telesu pa je imela rane in modrice.