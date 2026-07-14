Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Moškega na poti v službo ustavili agenti ICE, sledilo streljanje

Portland, 14. 07. 2026 08.15 pred 39 minutami 3 min branja 9

Avtor:
M.S. STA
Agenti ICE ustrelili moškega

V najnovejšem incidentu je agent ameriške zvezne službe za priseljevanje in carino (ICE) ustrelil in ubil 26-letnega državljana Kolumbije. Po smrti moškega so v ameriški zvezni državi Maine izbruhnili protesti.

Po navedbah Službe za priseljevanje in carino so agenti v ponedeljek v Biddefordu opazovali osebo, za katero naj bi bila izdana odredba o deportaciji. Ko je ta oseba skušala odpeljati s kraja, jo je eden od agentov, kot so zapisali pri ICE, "v strahu za javno varnost ustrelil". Več podrobnosti niso razkrili.

Po navedbah prič je bil moški na poti v službo, ko so ga ustavili agenti ICE. Eden od očividcev je za časnik Portland Press Herald povedal, da se je incident zgodil pred žrtvino triletno hčerko.

Na videoposnetkih s kraja dogodka je videti agente, ki skušajo odpreti vrata avtomobila. Vozilo naj bi med posredovanjem krožilo po parkirišču, pri čemer ga je zadelo drugo vozilo. Na avtomobilu so po streljanju vidne strelne luknje.

Po besedah ene od prič je agent voznika večkrat opozoril in nato ustrelil, ko naj bi se vozilo premaknilo proti njemu. Druga priča je povedala, da je slišala moškega, preden so ga krvavečega potegnili iz avtomobila, reči, da se je poskušal ustaviti.

Generalni tožilec v Mainu je po streljanju pojasnil, da je policist, vpleten v streljanje, na prisilnem dopustu do konca preiskave. Senator iz Maina Angus King trdi, da mu je minister za domovinsko varnost Markwayne Mullin sprva povedal, da je bil za ustreljeno osebo izdan nalog za prijetje, nekaj ur pozneje pa naj bi ga nato znova poklical in mu dejal, da moški v resnici ni bil tarča agentov.

Da je bil moški kolumbijski državljan, je potrdilo veleposlaništvo Kolumbije v ZDA. Kot so dodali, so od ministrstva za domovinsko varnost zahtevali informacije in pojasnila glede okoliščin smrti. Po navedbah Koalicije za pravice priseljencev iz Maina je imel ubiti 26-letni Kolumbijec dovoljenje za bivanje in delo v ZDA.

Kot je za AP povedala ena od prič streljanja, je moški živel v Biddefordu z ženo in hčerko. "Videla sem ženo, ki je padla na kolena in gledala truplo svojega moža na tleh. Videla sem tudi deklico z majhnim rožnatim nahrbtnikom, ki je jokala, ker ne bo nikoli več videla svojega očeta," je dejala Mary Hayes.

Pred pisarno republikanske senatorke Susan Collins v Biddefordu se je po strelskem incidentu zbrala množica protestnikov, ki je zahtevala njen odstop.

Demokrati v Mainu Collinsovi očitajo, da je junija podprla zakon, ki za delovanje ICE namenja okoli 70 milijard dolarjev. Collinsova je izrazila sožalje svojcem umrlega in pozvala k temeljiti preiskavi okoliščin streljanja. Demokratska kongresnica Chellie Pingree je dejala, da je nad dogodkom pretresena in se sprašuje, kaj ICE sploh dela v Mainu.

Po navedbah ameriških medijev gre za najmanj enajsto smrtno žrtev agentov za priseljevanje od začetka drugega mandata predsednika Donalda Trumpa.

streljanje ice

Na nebu izrisal nenavadno sporočilo: 'Dolgčas mi je'

24ur.com Agent ICE ustrelil moškega, Trump protestnikom grozi z zakonom o vstaji
24ur.com Med atentatom na Trumpa umrl 50-letni udeleženec shoda
24ur.com V Ekvadorju med predvolilno kampanjo ubit predsedniški kandidat
24ur.com Zvezni agenti v ZDA spet streljali, moški umrl
24ur.com Zaradi umora 23-letnega aktivista aretirali še dve osebi
24ur.com Več tisoč protestnikov na shodih proti Trumpu in ICE
24ur.com Osumljenca za strelski napad v Mainu našli mrtvega
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5 novo
  • 6
  • 7 novo
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bolfenk2
14. 07. 2026 08.53
V Ameriki se barabe bojijo policistov. Ne kot pri nas, ko baraba povozi policista, pa ne smejo streljati.
Odgovori
+1
1 0
Heprk
14. 07. 2026 08.48
Prvo mal po svetu ubijat otroke in civiliste, potem doma koga ubit, pa spet po svetu. Bolana drzava z bolanim predsednikom
Odgovori
+3
3 0
Slash
14. 07. 2026 08.22
Bravo ICE ! Tako se dela s kriminalci !
Odgovori
-12
10 22
bor99
14. 07. 2026 08.36
bolnik
Odgovori
+11
14 3
iwilliwillhacku
14. 07. 2026 08.38
ti pa nisi glih gladek, a ne?
Odgovori
+7
9 2
Darko32
14. 07. 2026 08.39
Slash Si pa res luzer. Piše, da je šel delat v službo. Potem pa nas takšni učijo demokracije. Bilo bi dobro, da sami pri sebi malo uredijo.
Odgovori
+7
9 2
tech
14. 07. 2026 08.46
Resnično upam, da nimaš otrok in jih nikoli ne boš imel.
Odgovori
+1
1 0
0523
14. 07. 2026 08.55
Mogoče te celo obiščejo....
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Če otrok poleti reče "boli me glava", tega ne prezrite
Mehko starševstvo: ko starše postane strah postavljanja meja
Mehko starševstvo: ko starše postane strah postavljanja meja
Ste noseči in brez energije? Preden posežete po tej pijači, preberite opozorilo zdravnikov
Ste noseči in brez energije? Preden posežete po tej pijači, preberite opozorilo zdravnikov
Prvi trener Erlinga Haalanda razkril skrivnost njegovega uspeha
Prvi trener Erlinga Haalanda razkril skrivnost njegovega uspeha
zadovoljna
Portal
To so prizori, zaradi katerih je bilo Laško konec tedna v središču pozornosti
Nova ljubezen v Toskani: po ločitvi uživa z 12 let mlajšim
Nova ljubezen v Toskani: po ločitvi uživa z 12 let mlajšim
Dnevni horoskop: Eno znamenje čaka romantičen večer, ki ga še dolgo ne bodo pozabili
Dnevni horoskop: Eno znamenje čaka romantičen večer, ki ga še dolgo ne bodo pozabili
Vsi govorijo o obleki, ki je razdelila javnost
Vsi govorijo o obleki, ki je razdelila javnost
vizita
Portal
Najboljša živila za ženske, starejše od 60 let: so odlična izbira za večerjo in zmanjšujejo tveganje za bolezni srca
Strokovnjaki razkrivajo: to je največja napaka, ki jo delamo pri skrbi za zdravje
Strokovnjaki razkrivajo: to je največja napaka, ki jo delamo pri skrbi za zdravje
Zakaj je sonce nevarno tudi v oblačnem vremenu
Zakaj je sonce nevarno tudi v oblačnem vremenu
Ste ves čas utrujeni? To so razlogi, na katere skoraj nihče ne pomisli
Ste ves čas utrujeni? To so razlogi, na katere skoraj nihče ne pomisli
cekin
Portal
Koliko denarja bi morali vedno imeti na računu? Finančni strokovnjaki opozarjajo na pogosto napako
Kako je družina Soros prevzela del prestižnega Hamptonsa
Kako je družina Soros prevzela del prestižnega Hamptonsa
Delate eno službo? Generacija Z jih ima po tri – in to je razlog
Delate eno službo? Generacija Z jih ima po tri – in to je razlog
Luksuzne plače zasebnih kuharjev: novi statusni simbol bogatih
Luksuzne plače zasebnih kuharjev: novi statusni simbol bogatih
moskisvet
Portal
Greta Thunberg ima tako zapeljivo sestro
V kratkem bo treba odpreti denarnico
V kratkem bo treba odpreti denarnico
Bila je strah in trepet japonskega podzemlja, danes pomaga drugim
Bila je strah in trepet japonskega podzemlja, danes pomaga drugim
Ljubezenski trikotnik, ki je pretresel belgijski nogomet
Ljubezenski trikotnik, ki je pretresel belgijski nogomet
dominvrt
Portal
Po neurju: Kako pravilno oceniti škodo na vrtu in rešiti rastline
Se vam v smetnjaku pojavljajo črvi? Z nekaj preprostimi triki jih lahko hitro odženete
Se vam v smetnjaku pojavljajo črvi? Z nekaj preprostimi triki jih lahko hitro odženete
Cvetlica, ki obožuje sonce in bo balkon krasila vse poletje
Cvetlica, ki obožuje sonce in bo balkon krasila vse poletje
To živilo je lahko smrtno nevarno za pse
To živilo je lahko smrtno nevarno za pse
okusno
Portal
Najlažja poletna sladica: pripravljena v 5 minutah in brez pečice
Živilska folija ni vedno najboljša izbira: v teh primerih je raje ne uporabljajte
Živilska folija ni vedno najboljša izbira: v teh primerih je raje ne uporabljajte
Imate preveč bučk? Ti recepti naših bralcev so najboljši način, da jih porabite
Imate preveč bučk? Ti recepti naših bralcev so najboljši način, da jih porabite
Ko je prevroče za kuhanje: 7 poletnih solat, po katerih ne boste lačni
Ko je prevroče za kuhanje: 7 poletnih solat, po katerih ne boste lačni
voyo
Portal
Klub morilcev
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Otok ljubezni
Otok ljubezni
Hiša ljubezni
Hiša ljubezni
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1804