Moškega na poti v službo ustavili agenti ICE, sledilo streljanje

Po navedbah Službe za priseljevanje in carino so agenti v ponedeljek v Biddefordu opazovali osebo, za katero naj bi bila izdana odredba o deportaciji. Ko je ta oseba skušala odpeljati s kraja, jo je eden od agentov, kot so zapisali pri ICE, "v strahu za javno varnost ustrelil". Več podrobnosti niso razkrili.
Po navedbah prič je bil moški na poti v službo, ko so ga ustavili agenti ICE. Eden od očividcev je za časnik Portland Press Herald povedal, da se je incident zgodil pred žrtvino triletno hčerko.
Na videoposnetkih s kraja dogodka je videti agente, ki skušajo odpreti vrata avtomobila. Vozilo naj bi med posredovanjem krožilo po parkirišču, pri čemer ga je zadelo drugo vozilo. Na avtomobilu so po streljanju vidne strelne luknje.
Po besedah ene od prič je agent voznika večkrat opozoril in nato ustrelil, ko naj bi se vozilo premaknilo proti njemu. Druga priča je povedala, da je slišala moškega, preden so ga krvavečega potegnili iz avtomobila, reči, da se je poskušal ustaviti.
Generalni tožilec v Mainu je po streljanju pojasnil, da je policist, vpleten v streljanje, na prisilnem dopustu do konca preiskave. Senator iz Maina Angus King trdi, da mu je minister za domovinsko varnost Markwayne Mullin sprva povedal, da je bil za ustreljeno osebo izdan nalog za prijetje, nekaj ur pozneje pa naj bi ga nato znova poklical in mu dejal, da moški v resnici ni bil tarča agentov.
Da je bil moški kolumbijski državljan, je potrdilo veleposlaništvo Kolumbije v ZDA. Kot so dodali, so od ministrstva za domovinsko varnost zahtevali informacije in pojasnila glede okoliščin smrti. Po navedbah Koalicije za pravice priseljencev iz Maina je imel ubiti 26-letni Kolumbijec dovoljenje za bivanje in delo v ZDA.
Kot je za AP povedala ena od prič streljanja, je moški živel v Biddefordu z ženo in hčerko. "Videla sem ženo, ki je padla na kolena in gledala truplo svojega moža na tleh. Videla sem tudi deklico z majhnim rožnatim nahrbtnikom, ki je jokala, ker ne bo nikoli več videla svojega očeta," je dejala Mary Hayes.
Pred pisarno republikanske senatorke Susan Collins v Biddefordu se je po strelskem incidentu zbrala množica protestnikov, ki je zahtevala njen odstop.
Demokrati v Mainu Collinsovi očitajo, da je junija podprla zakon, ki za delovanje ICE namenja okoli 70 milijard dolarjev. Collinsova je izrazila sožalje svojcem umrlega in pozvala k temeljiti preiskavi okoliščin streljanja. Demokratska kongresnica Chellie Pingree je dejala, da je nad dogodkom pretresena in se sprašuje, kaj ICE sploh dela v Mainu.
Po navedbah ameriških medijev gre za najmanj enajsto smrtno žrtev agentov za priseljevanje od začetka drugega mandata predsednika Donalda Trumpa.
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