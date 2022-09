Moškega napadel kenguru, njegov hišni ljubljenček. Zdaj sta mrtva oba

"Vrečar je predstavljal grožnjo za reševalce, zato so ga bili policisti primorani ustreliti," je dejal tiskovni predstavnik policije. Policisti so še pojasnili, da je do incidenta prišlo v ponedeljek čez dan, v bližini mesta Albany, poroča The Guardian. "Verjamemo tudi, da je moški imel divjo žival v ujetništvu oz. jo je dojemal kot svojo domačo žival," so dodali.

Truplo moškega so poslali na obdukcijo.