Moškega pičila osa, reševati so ga morali s helikopterjem

V njegov sok je namreč priletela osa, ki je ni opazil, in ob požirku, ki ga je naredil, ga je pičila. Nemudoma so zaposleni kontaktirali rešilca, a ker gre za otok in je to nedostopen teren, je moral ponj priti helikopter, piše net.hr .

Miren in sproščujoč dopust se lahko hitro sprevrže v nočno moro, če nismo previdni. In moški na otoku Ilovik, ki si je pod tem žgočim soncem privoščil sok v kavarni na plaži, ni pričakoval, da bo le par minut kasneje s helikopterjem odpeljan v najbližjo bolnišnico.

In še dobro, da je helikopter tja prispel v pičlih 10 minutah in pomagal nesrečnežu. Antifilaktični šok je v primeru nezdravljenja lahko namreč pogosto smrtonosen, pomaga pa le dovolj hiter vbrizg adrenalina.

"Bili smo šokirani," je za net.hr povedala očividka. "Nismo bili prepričani, ali bo helikopter uspel pristati na plaži in rešiti moškega, ki je bil v življenjski nevarnosti."

Kot je dodala, niso vedeli, kako točno se bo zdravnik uspel spustiti do njega. Najprej so mislili, da bo do njega prišel s pomočjo vrvi, nato pa je helikopterju uspelo pristati blizu grmovja.

Moškega so s hitrim posredovanjem uspeli rešiti. Dali so mu EpiPen, ki je blokiral alergijsko reakcijo, kisik in infuzijo. Le malo za tem pa so ga odpeljali v bolnišnico, so še povedali očividci.