Moškega požrl ogromen piton

Iz indonezijske province Severni Maluku poročajo o nenavadnem incidentu, piše jakartaglobe . 40-letni kmet je tragično končal v ogromnem pitonu. Kot so sporočile tamkajšnje oblasti, je moški zapustil sosednjo vas, kjer je bil na zabavi, potem pa se dlje časa ni vrnil domov. Sorodniki in vaščani so zato organizirali iskalno akcijo. Na cesti, po kateri naj bi potoval, so našli njegove osebne predmete in kri, v bližini pa ogromnega pitona, ki je bil nenavadno 'napihnjen'.

Oblasti so kačo ubile in ji nato prerezale trebuh, v katerem so našli truplo moškega.

Smrtni napadi pitonov na ljudi so izjemno redki, vendar so se v Indoneziji že zgodili. Ta država je dom nekaterih največjih mrežastih pitonov na svetu. Večina takšnih incidentov se zgodi na podeželskih območjih, kjer ljudje delajo sami v gozdovih ali na plantažah, zaradi česar pogosto pridejo v tesen stik s temi nestrupenimi kačami, ki plen ubijajo z ovijanjem in stiskanjem telesa.