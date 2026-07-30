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Moškega požrl ogromen piton

Džakarta , 30. 07. 2026 15.28 pred 1 uro 1 min branja 10

Avtor:
A.K.
Piton

Za 40-letnega moškega iz Indonezije se je zabava končala tragično. Nikoli se ni vrnil domov, ampak je izginil. Pozneje so njegovo truplo našli v notranjosti ogromnega pitona.

Iz indonezijske province Severni Maluku poročajo o nenavadnem incidentu, piše jakartaglobe. 40-letni kmet je tragično končal v ogromnem pitonu. Kot so sporočile tamkajšnje oblasti, je moški zapustil sosednjo vas, kjer je bil na zabavi, potem pa se dlje časa ni vrnil domov. Sorodniki in vaščani so zato organizirali iskalno akcijo. Na cesti, po kateri naj bi potoval, so našli njegove osebne predmete in kri, v bližini pa ogromnega pitona, ki je bil nenavadno 'napihnjen'.

Piton
Piton
FOTO: Shutterstock

Oblasti so kačo ubile in ji nato prerezale trebuh, v katerem so našli truplo moškega.

Smrtni napadi pitonov na ljudi so izjemno redki, vendar so se v Indoneziji že zgodili. Ta država je dom nekaterih največjih mrežastih pitonov na svetu. Večina takšnih incidentov se zgodi na podeželskih območjih, kjer ljudje delajo sami v gozdovih ali na plantažah, zaradi česar pogosto pridejo v tesen stik s temi nestrupenimi kačami, ki plen ubijajo z ovijanjem in stiskanjem telesa.

Razlagalnik

Mrežasti piton (Malayopython reticulatus) velja za najdaljšo kačo na svetu, saj lahko doseže dolžino več kot šest metrov. Ime je dobil po svojem značilnem vzorcu na koži, ki spominja na mrežo. Te kače so izjemno spretne plavalke in plezalke, v naravi pa so razširjene predvsem v jugovzhodni Aziji, kjer naseljujejo deževne gozdove, močvirja in območja v bližini rek.

Pitoni so nestrupene kače, kar pomeni, da svojega plena ne ubijajo z injiciranjem strupa. Namesto tega uporabljajo metodo, imenovano konstrikcija. Kača najprej zgrabi plen s svojimi ostrimi, nazaj ukrivljenimi zobmi, nato pa se hitro ovije okoli njega. Z vsakim izdihom plena kača zategne svoj objem, kar prepreči dihanje in povzroči smrt zaradi zadušitve ali srčnega zastoja.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
kača piton indonezija smrt

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KOMENTARJI10

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Ciymbalta
30. 07. 2026 16.56
zaradi enega človeka so ubili kačo.
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+0
3 3
xxman.y
30. 07. 2026 17.11
... pa niti rešili ga niso s tem.
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0 0
borjac
30. 07. 2026 16.54
Pitona so kmetje ubili , ali Amnesty Internacional ni protestiral ????
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+1
3 2
ap100
30. 07. 2026 16.43
kot se mi zdi mrežasti pitoni lahko zrastejo tudi do 9 metrov morda celo več in so najtežje kače na svetu
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+1
1 0
Watcherman
30. 07. 2026 17.00
Anakonda prej ne piton.Lp
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-1
0 1
rok1211
30. 07. 2026 16.31
noro..tako kačo bi rabili tudi v našem parlamentu
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+6
9 3
Joc7
30. 07. 2026 16.37
rok, zate ja!!!!
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-4
2 6
proofreader
30. 07. 2026 15.57
Kakšna ogromna kača je to, da pogoltne človeka.
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+2
4 2
Watcherman
30. 07. 2026 16.59
Preberi si prej zakaj lahko piton pogoltne tako velik plen ne gre se samo zaradi njene velikosti.Lp
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+1
1 0
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