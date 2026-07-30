Moškega požrl ogromen piton

Iz indonezijske province Severni Maluku poročajo o nenavadnem incidentu, piše jakartaglobe. 40-letni kmet je tragično končal v ogromnem pitonu. Kot so sporočile tamkajšnje oblasti, je moški zapustil sosednjo vas, kjer je bil na zabavi, potem pa se dlje časa ni vrnil domov. Sorodniki in vaščani so zato organizirali iskalno akcijo. Na cesti, po kateri naj bi potoval, so našli njegove osebne predmete in kri, v bližini pa ogromnega pitona, ki je bil nenavadno 'napihnjen'.
Oblasti so kačo ubile in ji nato prerezale trebuh, v katerem so našli truplo moškega.
Smrtni napadi pitonov na ljudi so izjemno redki, vendar so se v Indoneziji že zgodili. Ta država je dom nekaterih največjih mrežastih pitonov na svetu. Večina takšnih incidentov se zgodi na podeželskih območjih, kjer ljudje delajo sami v gozdovih ali na plantažah, zaradi česar pogosto pridejo v tesen stik s temi nestrupenimi kačami, ki plen ubijajo z ovijanjem in stiskanjem telesa.
Mrežasti piton (Malayopython reticulatus) velja za najdaljšo kačo na svetu, saj lahko doseže dolžino več kot šest metrov. Ime je dobil po svojem značilnem vzorcu na koži, ki spominja na mrežo. Te kače so izjemno spretne plavalke in plezalke, v naravi pa so razširjene predvsem v jugovzhodni Aziji, kjer naseljujejo deževne gozdove, močvirja in območja v bližini rek.
Pitoni so nestrupene kače, kar pomeni, da svojega plena ne ubijajo z injiciranjem strupa. Namesto tega uporabljajo metodo, imenovano konstrikcija. Kača najprej zgrabi plen s svojimi ostrimi, nazaj ukrivljenimi zobmi, nato pa se hitro ovije okoli njega. Z vsakim izdihom plena kača zategne svoj objem, kar prepreči dihanje in povzroči smrt zaradi zadušitve ali srčnega zastoja.
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