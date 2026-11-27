Policija je ulico zaprla, intervencija pa je v teku od 8.30, poroča net.hr.

Po neuradnih informacijah hrvaških medijev naj bi storilec pred hišo počakal žrtev in jo nato ustrelil v nogo. Poškodovanega so odpeljali v bolnišnico in ni v smrtni nevarnosti.

Žrtev naj bi bil poslovnež, ki so ga napadli že marca lani v eni od kavarn. Tudi takrat naj bi ga ustrelili v nogo. Pred osmimi leti je bil obtožen davčne utaje pri uvozu luksuznih vozil, navajajo mediji.