Tujina

Moškega za atentat na japonskega premierja obsodili na dosmrtni zapor

Tokio, 21. 01. 2026 08.34 pred 25 dnevi 2 min branja 2

Avtor:
Ne.M. STA
Sojenje za atentat na japonskega premierja

Sodišče na Japonskem je napadalca, ki je julija 2022 streljal na nekdanjega japonskega premierja Shinza Abeja, ta pa je pozneje umrl v bolnišnici, spoznalo za krivega umora in ga obsodilo na dosmrtni zapor.

Sojenje za atentat na Abeja na Japonskem
Sojenje za atentat na Abeja na Japonskem
FOTO: AP

Sodnik Shinichi Tanaka je ob izreku kazni na sodišču v mestu Nara dejal, da je bil 45-letni Tetsuya Yamagami odločen ustreliti Abeja, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Dejstvo, da ga je ustrelil od zadaj in ko je Abe to najmanj pričakoval, kaže na podlo in izredno zlonamerno naravo njegovega dejanja, je še dodal.

Yamagami je nekdanjega premierja ustrelil julija 2022 na predvolilnem shodu v Nari. Ko se je oktobra lani začelo sojenje, je Yamagami priznal umor, a hkrati zavrnil krivdo za nekatere druge obtožbe. Poleg umora je bil namreč med drugim obtožen tudi kršitve zakona o nadzoru strelnega orožja, ker je z doma narejenim orožjem ustrelil Abeja.

Premierja ustrelil zaradi domnevnih povezav z versko sekto

Po navedbah tožilstva je Yamagami nekdanjega premierja ustrelil zaradi njegovih domnevnih povezav s Cerkvijo za združitev. Tej je namreč atentatorjeva mama donirala večje vsote denarja, zaradi česar se je družina znašla v finančnih težavah.

Shinza Abe
Shinza Abe
FOTO: AP

Abe je v preteklosti govoril na dogodkih, ki so jih organizirale nekatere skupine omenjene cerkve, Yamagami pa je "mislil, da bi z umorom tako vplivne osebe pritegnil pozornost javnosti in spodbudil kritiko delovanja Cerkve za združitev", je še sporočilo tožilstvo.

Cerkev za združitev je verska sekta, ki jo je leta 1954 ustanovil Južnokorejec San Myung Mun. Preiskave cerkve po atentatu so privedle do vrste razkritij o tesnih povezavah med cerkvijo in številnimi člani Liberalno-demokratske stranke (LDP), kar je privedlo tudi do odstopov več ministrov.

Sodišče v Tokiu je nato marca lani cerkvi odvzelo status verske organizacije, poroča britanski BBC. Med drugim je razsodilo, da je cerkev vernike prisiljevala v nakup dragih izdelkov, pri čemer je izkoriščala njihove strahove glede duhovnega blagostanja.

