Moškega za atentat na japonskega premierja obsodili na dosmrtni zapor

Sojenje za atentat na Abeja na Japonskem FOTO: AP

Sodnik Shinichi Tanaka je ob izreku kazni na sodišču v mestu Nara dejal, da je bil 45-letni Tetsuya Yamagami odločen ustreliti Abeja, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Dejstvo, da ga je ustrelil od zadaj in ko je Abe to najmanj pričakoval, kaže na podlo in izredno zlonamerno naravo njegovega dejanja, je še dodal. Yamagami je nekdanjega premierja ustrelil julija 2022 na predvolilnem shodu v Nari. Ko se je oktobra lani začelo sojenje, je Yamagami priznal umor, a hkrati zavrnil krivdo za nekatere druge obtožbe. Poleg umora je bil namreč med drugim obtožen tudi kršitve zakona o nadzoru strelnega orožja, ker je z doma narejenim orožjem ustrelil Abeja.

Premierja ustrelil zaradi domnevnih povezav z versko sekto

Po navedbah tožilstva je Yamagami nekdanjega premierja ustrelil zaradi njegovih domnevnih povezav s Cerkvijo za združitev. Tej je namreč atentatorjeva mama donirala večje vsote denarja, zaradi česar se je družina znašla v finančnih težavah.

