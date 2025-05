Moškemu, ki je po ulici sprehajal leva, grozi zapor

Minuli konec tedna je v Pandžabu zavladala panika. Moški je namreč po ulici sprehajal afriškega leva ter ob tem vihtel avtomatsko puško. Kot poroča Deutsche Welle, je moški na ulicah snemal videoposnetek za aplikacijo TikTok, a prebivalci v okrožju Gujranwala so se na incident odzvali s strahom.

Kot je povedal tiskovni predstavnik pandžabskega oddelka za divje živali Mohammad Rizwan, so pakistanske oblasti moškega aretirale, zaplenile pa so mu tudi dva afriška leva. Moškemu zdaj zaradi nezakonitega posedovanja levov in ogrožanja javnosti grozi do sedem let zapora.