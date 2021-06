Moškemu, ki je prisolil klofuto Macronu, grozi triletna zaporna kazen

Tarel je po dogodku sodeloval s preiskovalci in jim pojasnil, da klofuta ni bila načrtovana. V izjemno hitrem postopku bo moški že danes stopil pred sodnika v mestu Valence. Napad na javnega uslužbenca je v Franciji kaznivo dejanje, ki se kaznuje z zaporno kaznijo do treh let. Predvideno je tudi plačilo globe v višini okoli 45.000 evrov, poroča AP.

Policija je po incidentu aretirala še enega moškega, identificiranega kot Arthur C., ki mu bodo sodili šele prihodnje leto, in sicer zaradi nezakonitega posedovanja orožja. Kot so pojasnili preiskovalci, so na njegovem domu opravili hišno preiskavo, v sklopu nje pa odkrili več kosov orožja in med drugim kopijo knjige Adolfa Hilterja. Tarel in Arthur C. sicer do zdaj nista imela policijske kartoteke.

Tarel je preiskovalcem še povedal, da je bil podpornik gibanja rumenih jopičev in skrajne desnice. 28-letnik sicer prihaja iz kraja Saint-Vallier, njegovi sokrajani pa pripovedujejo, da naj bi imel rad tudi poustvarjanje zgodovine z igranjem vlog. Vodil je klub za ljubitelje zgodovinskih evropskih borilnih veščin, tudi srednjeveškega mečevanja. Ustvaril je namizno igro "Vitezi kvadratne mize".

Macron je po incidentu dejal, da se ne boji za svojo varnost, kmalu zatem se je znova rokoval z zbranimi ljudmi. "Ne moremo podpirati nasilja ali sovraštva, niti v govoru niti v dejanjih. V nasprotnem primeru je ogrožena demokracija," je povedal za lokalni medij.